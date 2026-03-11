Donne nei processi di pace: le grandi assenti

La pace senza donne è solo una tregua tra uomini.

Quando si raccontano le guerre, si citano eserciti, confini, strategie militari, trattati firmati da uomini in giacca scura seduti attorno a lunghi tavoli. I manuali di storia e le cronache contemporanee sono pieni di queste immagini: generali, capi di Stato, diplomatici, negoziatori. Ma c’è un’assenza che pesa più di tutte le presenze. È l’assenza delle donne.

Eppure, le donne non sono assenti dalla guerra. Sono presenti nei suoi effetti più profondi e devastanti: nelle città distrutte, nelle famiglie spezzate, nelle migrazioni forzate, nella gestione quotidiana della sopravvivenza. Le donne tengono insieme ciò che la guerra disgrega. Ma quando arriva il momento di immaginare la pace, di scriverne le regole, di stabilire come ricostruire il mondo dopo la violenza, le donne scompaiono. Non è una coincidenza. È una struttura.

La guerra, così come la conosciamo, è figlia di una cultura politica costruita sul potere, sul dominio, sulla conquista. Una cultura profondamente segnata dal paradigma patriarcale, che ha storicamente escluso le donne dai luoghi della decisione pubblica. In questo schema la guerra è un linguaggio maschile, e la pace diventa una negoziazione tra uomini che hanno combattuto o comandato. Le donne restano sullo sfondo, come vittime, madri, simboli della nazione da proteggere o da vendicare.

Ma la pace non è semplicemente l’assenza di guerra. La pace è un progetto di società. E quando la pace viene progettata senza le donne, il rischio è che riproduca le stesse gerarchie che hanno reso possibile la violenza.

La filosofa Hannah Arendt scriveva che il potere autentico nasce dalla capacità di agire insieme nello spazio pubblico. Se accettiamo questa definizione, dobbiamo riconoscere che un processo di pace che esclude metà della popolazione non è pienamente politico: è un accordo incompleto. È una tregua negoziata dentro la stessa logica di potere che ha generato il conflitto.

Le donne portano nei processi di pace una prospettiva diversa non perché siano naturalmente più pacifiche — un mito essenzialista che il femminismo ha spesso criticato — ma perché storicamente hanno avuto una relazione diversa con il potere e con la guerra. Non hanno costruito le istituzioni militari, non hanno governato per secoli gli Stati, non hanno definito le strategie geopolitiche che hanno plasmato il mondo moderno. Proprio per questo possono interrogare quelle strutture dall’esterno.

Il femminismo ci ha insegnato che ciò che sembra naturale è spesso il risultato di una costruzione culturale. Anche la guerra lo è.

La scrittrice Virginia Woolf, nel suo celebre saggio Le tre ghinee, si chiedeva se fosse possibile opporsi alla guerra partendo da una posizione radicalmente diversa da quella degli uomini che l’avevano resa possibile. Woolf intuiva che le donne, escluse per secoli dalle istituzioni patriarcali, avevano la possibilità e forse la responsabilità, di immaginare un’altra forma di politica. Una politica non basata sulla conquista, ma sulla cura del mondo.

Questo non significa che le donne siano automaticamente portatrici di pace. Significa piuttosto che includerle nei processi decisionali amplia il campo delle possibilità. Introduce nuove domande: come ricostruire le comunità distrutte? Come garantire giustizia alle vittime? Come trasformare una tregua fragile in una convivenza duratura?

Sono domande che raramente trovano spazio nei tavoli negoziali dominati dalla logica militare.

Eppure, la storia recente dimostra che quando le donne partecipano ai processi di pace, gli accordi tendono a essere più duraturi e più attenti alla dimensione sociale del conflitto: istruzione, diritti, riconciliazione, partecipazione civile. In altre parole, alla vita quotidiana delle persone.

La pace non si costruisce solo firmando un documento. Si costruisce ricostruendo le relazioni.

Ed è proprio nelle relazioni che le donne, spesso invisibilizzate ma profondamente radicate nelle comunità, esercitano da sempre un ruolo fondamentale.

Forse la vera domanda non è perché le donne siano assenti dai processi di pace. La vera domanda è: perché continuiamo ad accettarlo? Se la guerra è stata progettata dentro una cultura politica maschile e gerarchica, allora la pace richiede un cambiamento più profondo di un semplice accordo diplomatico. Richiede una trasformazione dello sguardo politico.

Significa riconoscere che la sicurezza non è solo difesa militare, ma anche giustizia sociale. Che la stabilità non è solo controllo territoriale, ma anche diritti e dignità. Che la pace non può essere negoziata da pochi uomini potenti mentre il resto del mondo resta fuori dalla stanza.

Le donne non sono “un gruppo da includere”. Sono metà dell’umanità. E finché metà dell’umanità resterà fuori dai tavoli dove si decide il futuro, ogni pace sarà incompleta.

Forse è arrivato il momento di porre la questione in modo diverso. Non domandarci più se alle donne sia concesso partecipare ai processi di pace. La vera domanda è un’altra: può esistere una pace autentica senza la loro presenza?