È scomparsa Anna Gemma Gonzales, la cosentina che si fece strada nella Roma della politica nazionale

Fu segretaria particolare di Giacomo Mancini e lavorò nella segreteria del Partito socialista. Una donna di rigore e sobrietà, il cui percorso professionale merita di essere ricordato.

ROMA – È scomparsa oggi, nella sua casa di Roma, Anna Gemma Gonzales, cosentina di origine, protagonista discreta di una stagione importante della politica italiana. Una donna che, a partire dagli anni Sessanta, seppe costruire il proprio percorso professionale nella Roma delle istituzioni e del Partito socialista, lavorando accanto a uno dei protagonisti della storia politica nazionale, Giacomo Mancini.

Fu segretaria particolare di Mancini, più volte ministro, e lavorò nella segreteria del Partito socialista italiano. Incarichi delicati, che richiedevano capacità organizzativa, affidabilità e riservatezza, svolti in anni di grandi trasformazioni politiche e sociali.

Il suo nome non è rimasto al centro delle cronache, ma il percorso professionale che la portò a operare in ambienti di primo piano merita di essere ricordato. In un’epoca in cui gli spazi della politica erano prevalentemente occupati da uomini, Anna seppe affermarsi attraverso il proprio lavoro, mantenendo sempre un profilo personale lontano dal protagonismo.

A contraddistinguerla erano il rigore, il carattere austero e uno stile inconfondibile. Bon ton e sobrietà erano le parole che meglio la descrivevano: non semplici regole di comportamento, ma un modo di intendere le relazioni e la presenza nella vita pubblica.

La sua esperienza romana si intrecciò anche con il mondo della cultura e dello spettacolo. Tra le sue amicizie figurava Rossella Falk, grande interprete del teatro italiano; frequentava inoltre le mogli di Nino Manfredi e di Mario Monicelli. Una rete di relazioni che restituisce uno scorcio della Roma nella quale politica, cultura e spettacolo si incontravano.

Accanto a lei, il marito Luigi D’Elia, conosciuto come Gigi, costruì una prestigiosa carriera nella sanità italiana. Dirigente di importanti strutture ospedaliere romane, tra cui il CTO, il San Camillo-Forlanini e il San Giovanni-Addolorata, svolse anche attività didattica nell’ambito della formazione sanitaria e ricoprì un incarico di subcommissario alla sanità in Calabria.

Ma il ricordo di Anna Gemma Gonzales merita uno spazio autonomo. La sua storia è quella di una donna partita da Cosenza e arrivata a ricoprire un ruolo professionale significativo negli ambienti della politica nazionale, senza cercare visibilità personale e senza rinunciare a uno stile improntato alla misura e alla riservatezza.

Ricordarla oggi significa riconoscere il valore di un percorso che ha lasciato poche tracce nelle cronache pubbliche, ma che merita di essere recuperato anche nella memoria della sua città d’origine.

La scomparsa di Anna offre l’occasione per riportare l’attenzione su una figura femminile che ha attraversato una stagione importante della vita politica italiana, contribuendo al suo funzionamento lontano dai riflettori. Una cosentina che merita di essere ricordata non soltanto per le personalità che ha conosciuto, ma per il ruolo che ha saputo conquistarsi nel proprio percorso professionale.

F.G.