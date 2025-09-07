In un libro la favola dell’AC Morrone

Nella storia del calcio romantico, quello meno patinato e altisonante, alle nostre latitudini una bella pagina è stata scritta dalla squadra dell’AC Morrone, che negli anni ’70 ben figurò in Serie D, sfidando anche il Cosenza in due derby rimasti iconici.

Alla squadra granata che porta il nome di Emilio Morrone, portiere cosentino morto a 23 anni per uno scontro di gioco a Scalea, il 19 aprile 1953, è dedicato il libro “La favola della Morrone“, a cura di Raffaele Tarantino.

Il libro, la cui presentazione è in programma per sabato 20 settembre alle ore 10.00 alla Fondazione Carical a Mendicino (Parco degli Enotri, Via Papa Giovanni XXIII, 2) è più propriamente un foto-racconto, un viaggio tra immagini e ricordi che narrano la magia del calcio romantico a Cosenza.

Un appuntamento, dunque, imperdibile per chi ama il calcio e la sua storia.

“Vi aspettiamo numerosi!”: questo l’ invito dell’ associazione “Gli amici di Emilio – A.C. Emilio Morrone Cosenza”.