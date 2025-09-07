Cosenza e Crotone non si fanno male, derby senza gol

CROTONE – Non va oltre lo 0-0 il derby fra Crotone e Cosenza. Diverse le emozioni, ma il match non si sblocca. Continua intanto la contestazione, da parte dei tifosi del Cosenza, contro la presidenza targata Guarascio.

La cronaca della gara

Durante i primi 10 minuti di gioco il Crotone prende subito campo e tenta di sfruttare le fasce, il Cosenza invece si copre e tenta di bloccare le azioni offensive imbastite dalla squadra pitagorica. Per vedere la prima vera azione del match occorre arrivare al minuto 28. La conclusione degna di nota arriva dai piedi di Maggio: Vettorel si stende e para in tuffo. La formazione ospite risponde con un tiro di potenza che termina al lato rispetto alla porta difesa da Merelli. Il match intanto si accende visto che entrambe le squadre cercano di trovare la via della rete. Ma è la formazione del Crotone a sfiorare ancora una volta il gol con Zunno, decisivo l’intervento di Vettorel.

Il Cosenza parte durante la seconda frazione di gioco con maggiore convinzione. Mazzocchi prova ad esaltare le sorti del match. Merelli dice intanto ancora “NO” alla conclusione offensiva da parte di Florenzi. La formazione allenata da Buscé cresce d’intensità e prova a giocare di forza e a caccia della rete. L’estremo difensore del Cosenza si super ancora una volta al 34′ in seguito ad un colpo ravvicinato da parte di Stronati. Ricciardi ha anche l’occasione di portarsi in vantaggio con un tiro d’esterno fuori di poco.

Il tabellino di Crotone-Cosenza

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (40′ st Berra), Guerra; Sandri, Vinicius (26′ st Gallo); Zunno (26′ st Piovanello), Murano (26′ st Perlingieri), Maggio (28′ st Stronati); Gomez. In panchina: Sala, Martino, Leo, Marazzotti, Groppelli, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. Allenatore: Longo.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan (1′ st Begheldo), Langella, Conciliano; Cannavò (16′ st Ricciardi), Florenzi; Mazzocchi (42′ st Achour). In panchina: Pompei, Barone, Dalle Mura, D’Orazio, Arioli, Rocco, Silvestri, Novello. Allenatore: Buscé.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Matteo Gentile di Isernia. Quarto ufficiale: Alfredo Iannello di Messina. Operatore FVS: Michele Rispoli di Locri.

NOTE: spettatori 6.243 di cui 700 ospiti. Ammoniti: Andreoni, Di Pasquale, Sandri (CR), Kouan, Cannavò, Dametto, Cimino (CO). Angoli: 4-5. Recupero: 3′ pt, 4′ st.