Kouan apre, Florio pareggia: un punto a testa per Altamura e Cosenza

ALTAMURA (BA) – Finisce in parità la gara fra Team Altamura e Cosenza. Passa in vantaggio la formazione ospite, pugliesi trovano il pareggio con Florio da poco subentrato. Con questo risultato la formazione allenata da mister Mangia sale a quota 15 punti, 20 invece quelli ottenuti dal Cosenza durante la stagione in corso.

La cronaca della gara

Il Cosenza cerca subito di fare gioco. Al minuto 7 conclusione di Florenzi e conseguente risposta della retroguardia pugliese. Dopo quattro giri di orologio conclusione di Cannavò, ma la sfera termina sul lato dopo una deviazione in calcio d’angolo. Dall’altro lato c’è invece l’Altamura che chiude ogni varco e prova un ragionato possesso della sfera. La retroguardia rossoblù rischia tanto dopo una conclusione di Simone deviata dal difensore Dametto.

Entrambe le formazioni schermano gli avversari ed evitano problemi alle rispettive difese. Viola è decisivo alla prima vera occasione del match al 37′: Cannavò tenta la gioca dalla destra e conseguente risposta da parte dell’estremo difensore di casa. Non tarda ad arrivare la risposta del Team Altamura con un tentativo di Curcio che, però, non trova la conclusione adeguata.

Kouan prima, poi pari di Florio

Durante la ripresa il Cosenza chiede un calcio di rigore per un tocco subito da Florenzi, ma l’arbitro viene richiamato dall’operatore FVS e dopo aver indicato il dischetto cambia la decisione e annulla il penalty assegnato in precedenza. Il centrocampista rossoblù ci prova ancora una volta, ma il portiere si oppone e manda in corner: Cosenza a caccia del gol dopo la revisione e la card giocata da mister Buscè. I calabresi segnano ancora con un tiro a giro di Florenzi non convalidato dopo un check dell’arbitro al 18′ della ripresa.

Il Team Altamura crea la prima vera occasione della gara con Grande che calcia di potenza al 29′, ma Vettorel blocca centralmente ed evita lo svantaggio. Ma il Cosenza non molla e al 30′ fa festa grazie ad una giocata di Kouan che la sblocca dopo il filtrante di Garritano. Al minuto 38 il primo tiro di Florio è vincente e permette ai padroni di casa di pareggiare i conti. C’è spazio anche per un presunto tocco di mano di Cimino, l’arbitro però non assegna il rigore richiesto dall’Altamura. D’Orazio nel finale si trova dal nulla dinanzi al portiere, Viola però si supera e con il piede evita il KO.

Il tabellino di Team Altamura-Cosenza

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola; Zazza (22′ st Mbaye), Sillett (22′ st Poli), Lepore; Mogentale (35′ st Florio), Di Pinto, Nazzaro (22′ st Franco), Grande; Rosafio (45′ st Peschetola), Simone, Curcio. In panchina: Spina, Crimi, Esposito, Ortisi, Nicolao, Dimola. Allenatore: Mangia.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano (33′ st Conciliano); Cannavò, Florenzi; Mazzocchi (33′ st Beretta). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Achour, Rocco, Ferrara, Mazzulla. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Alessandro Pizzi di Bergamo. Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Angelo Di Curzio di Civitavecchia. Quarto Ufficiale: Bruno Spina di Barletta. Operatore FVS: Daniele De Chirico di Molfetta.

MARCATORI: 31′ st Kouan (C), 38′ st Florio (T).

NOTE: spettatori 1.200 circa di cui 450 ospiti. Espulso al 20′ st il team manager Perna (C) per proteste. Ammoniti: Langella (C). Angoli: 2-6. Recupero: 1′ pt, 6′ st.