La Calabria gastronomica vola a New York con Calabria Food Tour

Dal 27 giugno al 4 luglio 2025, i sapori autentici della Calabria conquisteranno la Grande Mela. A raccontare questa straordinaria avventura sarà il team di Calabria Food Tour, tra eventi, degustazioni e attività social in diretta dal più importante evento gastronomico del Nord America: il Summer Fancy Food Show, in programma dal 29 giugno al 1 luglio al Jacob Javits Convention Center di New York.

Dopo aver raccontato con passione e competenza il territorio calabrese attraverso le sue eccellenze agroalimentari, i ragazzi di Calabria Food Tour volano negli Stati Uniti con un obiettivo preciso: far conoscere al pubblico internazionale l’autenticità dei prodotti calabresi, attraverso storie, sapori e volti. Un racconto digitale ma dal forte impatto reale, grazie alla partecipazione diretta delle aziende calabresi selezionate per questo viaggio.

La trasferta americana rappresenta un punto di svolta. Non si tratta solo di partecipare a una fiera, ma di rappresentare la Calabria agroalimentare nel contesto globale più rilevante del settore, e di farlo con la voce, l’entusiasmo e la competenza di chi racconta il territorio ogni giorno, dal basso, con uno sguardo attento alle persone.

Ed è cosi che Wlady Nigro, Alessio Abate, Alessandro Imbrogno e Angelica Gaudio, l’anima social di Calabria Food Tour che da otto anni raccontano la Calabria attraverso le sue tradizioni gastronomiche, seguiranno ogni momento della manifestazione con contenuti esclusivi su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Dalle degustazioni in diretta alle reazioni del pubblico americano, dai cooking show ai premi in palio per le aziende partecipanti: sarà un diario social dal sapore calabrese.

La missione di questo viaggio è far conoscere i sapori calabresi nella Grande Mela. Un’occasione straordinaria per raccontare, attraverso i loro vari canali social, l’eccellenza agroalimentare calabrese e le storie di chi porta avanti con orgoglio la tradizione culinaria della regione, anche oltreoceano. Il gruppo delle aziende calabresi presenti è composto da Molino Madre (Crotone) rappresentata dal titolare Amodio e Vittoria Caputo, che dopo il grande successo europeo, affrontano gli Stati Uniti con le loro impasti e basi pizza Frozen, una rivoluzione per il mercato ; Spadafora Bibite di Piano Lago (Cs) con Francesco Spadafora e le sue bibite Made in Calabria “Dolce Vita”; Frangiulia di Santo Stefano di Rende (Cs) con il titolare e socio Fabio Cori azienda di conserve sottolio che dopo il Canada approda a New York con una nuova linea; Sapori Antichi “A Sarsa da Nunna” di Cicala (Cz)azienda familiare rappresentata da Ivan Muraca è in finale per l’Italian Food Awards USA 2025 con la sua salsa di pomodoro Nickel Free; il Salumificio San Vincenzo di Celico (Cs) dove Vincenzo Rota, proprietario e Filippo Elmo, responsabile export rappresenteranno negli States gli insaccati più famosi della regione ha finalmente ottenuto la certificazione per l’export negli Usa della ‘nduja calabrese, prodotta con ricetta originale di Spilinga e non nel vasetto ed è il primo salumificio a Sud della Toscana a raggiungere questo significativo risultato. E infine non poteva mancare Birra Cala con le sue birre totalmente calabresi.

Anche quest’anno, il Padiglione Italia sarà il cuore pulsante della fiera: 350 stand su 3.500 metri quadrati, con 320 aziende a rappresentare il meglio dell’agroalimentare italiano sotto l’insegna “The Extraordinary Italian Taste”. Show cooking, degustazioni e incontri con chef e sommelier faranno vivere la grande tradizione culinaria italiana – Calabria compresa – ai visitatori internazionali.

Tra le storie che Wlady Nigro e il suo team racconteranno a New York, c’è anche quella delle cosiddette “bibite di lusso”: gassose, chinotti e aranciate artigianali rigorosamente calabresi, oggi servite in hotel di fascia alta e apprezzatissime dai bartender dei rooftop più esclusivi. Un esempio perfetto di come la tradizione possa diventare tendenza.

“Abbiamo l’onore e la responsabilità di raccontare la Calabria e le sue eccellenze a chi si avvicina con curiosità ai prodotti italiani e a quelli di casa nostra. Poterlo fare al di là dell’oceano ci riempie di orgoglio, in questo momento ci sentiamo ambasciatori della nostra terra e dei suoi produttori”, sottolinea Wlady Nigro.

Il progetto dei ragazzi di Calabria Food Tour è ormai un ponte tra la Calabria e il mondo, capace di coinvolgere comunità calabresi non solo in Italia, ma anche in Canada, Stati Uniti, Malta, Francia, Germania e Spagna.

Fortuna Mazzeo