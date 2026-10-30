Medicina: Pasquale Viola nominato referente regionale della Società Italiana di Deglutologia

Nuovo prestigioso incarico per il Pasquale Viola, già professore associato di Audiologia e Foniatria e presidente del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, nominato referente regionale per la Calabria della Società Italiana di Deglutologia (S.I.D.).

La nomina, deliberata dal Consiglio Direttivo della Società Scientifica il 5 ottobre 2026 e ufficializzata dalla presidente Nicole Pizzorni, rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno accademico, clinico e scientifico del Professore Viola nell’ambito dell’audiologia, della foniatria e delle patologie della deglutizione.

Originario di Acri (Cs), Viola svolge la propria attività accademica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Magna Graecia ed è dirigente medico presso l’U.O.C. di Audiologia, Foniatria e Vestibologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, centro di riferimento regionale per gli impianti cocleari e le patologie otorinolaringoiatriche.

Il nuovo incarico, che avrà durata fino al 31 dicembre 2027, contribuirà a rafforzare il collegamento tra il territorio calabrese e la comunità scientifica nazionale, favorendo la diffusione delle conoscenze, la formazione e il confronto multidisciplinare nell’ambito della deglutologia.

Infine, si tratta di un riconoscimento che valorizza le competenze scientifiche e professionali presenti in Calabria e che conferma il ruolo dell’Università Magna Graecia e dell’AOU “Renato Dulbecco” nel panorama sanitario e accademico nazionale.