Nuoto, a Crotone il primo centro federale della Calabria

La Calabria sportiva si doterà nella Città di Crotone di un Centro Federale FIN per le discipline acquatiche. Sarà il primo Centro Federale permanente, dopo quello temporaneo della Città di Cosenza. Un grande passo in avanti per gli sport d’acqua calabresi, un risultato straordinario raggiunto attraverso l’impegno e la perseveranza del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto. Tutta la soddisfazione nelle parole del massimo dirigente della FIN Calabrese. “È una grande soddisfazione poter contare su un Centro Federale in Calabria – commenta Alfredo Porcaro – e questo risultato è stato possibile grazie a una collaborazione stretta e continuativa tra la Federazione e il Comune di Crotone. Abbiamo valutato con attenzione ogni aspetto, con l’obiettivo di fare in modo che Crotone possa affermarsi come un centro d’eccellenza, del resto la storia e la tradizione del movimento natatorio crotonese sono ben note a tutti. Conclusa la fase delle procedure burocratiche, è ora fondamentale passare immediatamente all’operatività, affinché la piscina possa riaprire in tempi rapidi. Già da Lunedì pomeriggio incontreremo le società affiliate del territorio per presentare i piani operativi e raccogliere esigenze, programmi e priorità. Nel frattempo, sono pervenute numerose candidature per la costituzione dell’organico sia tecnico sia amministrativo. È evidente che il personale individuato dovrà garantire elevati standard di professionalità ed essere pienamente in linea con i parametri federali. La piscina di Crotone rappresenterà per il Comitato Regionale un punto di riferimento strategico, non solo per l’attività quotidiana, ma anche per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi federali sul territorio”.