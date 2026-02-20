Quiero amarte: la bachata della cantante cosentina La Bendita

È uscito il 13 febbraio, su tutte le piattaforme digitali, il primo singolo di La Bendita, nome d’arte della giovane cantante cosentina Benedetta Pia Bruno.

Il brano, dal titolo Quiero amarte, segna il suo debutto ufficiale nel panorama musicale con una scelta precisa e audace: la bachata.

Classe 2006, studentessa di storia e filosofia all’Università della Calabria, Benedetta coltiva la passione per il canto sin da bambina. Aveva appena sei anni quando la madre le regalò un karaoke, accendendo quella scintilla che oggi si è trasformata in un progetto artistico concreto. Ha frequentato l’Accademia Musicale Caccini di San Fili e numerosi corsi di perfezionamento canoro, arrivando a esibirsi davanti al maestro Peppe Vessicchio.

Quiero amarte è una bachata intensa e carica di passione che racconta l’amore tra un ragazzo e una ragazza. Il brano dà voce a una scelta difficile, al conflitto tra ragione e sentimento, poiché il ragazzo è già impegnato in un’altra relazione. La sensualità tipica della bachata – ballo che si fonda su complicità, sguardi e vicinanza – diventa così il linguaggio perfetto per esprimere l’intensità emotiva che attraversa l’intera canzone.

Il testo porta la firma di Dante De Rose, in arte DJ El Dan, producer e DJ italiano, mentre il mastering è stato curato da Giuseppe Gaudio (DJ El Gaucho) e Giuseppe Cosentino. A breve uscirà anche il videoclip del brano, realizzato dal videomaker Giuseppe Capalbo.

“Sono molto contenta di questo traguardo raggiunto dopo tanti sacrifici. Desidero ringraziare mia mamma, il pilastro della mia vita: senza il suo costante supporto non sarei arrivata fin qui. Grazie a Dante De Rose e a tutto lo staff per aver creduto in me dandomi l’opportunità di emergere con questo singolo. Spero che il brano sarà un successo e, perché no, che possa diventare il tormentone dell’estate” – afferma la cantante.

Con questo debutto, La Bendita porta una ventata di freschezza nel panorama musicale calabrese e non solo. Quiero amarte è il primo passo di un percorso che promette passione, determinazione e tanta bella musica.

Elvira Sangineto

