“Rifiuti: problema o risorsa? La sfida della Calabria verso un futuro sostenibile”

Se n’è discusso ad un convegno promossa dal Rotary Club Presila Cosenza Est

L’iniziativa, ha affermato in premessa il Presidente del Club Ignazio Cuconato, nasce con lo scopo di offrire spunti di riflessione, accrescere la consapevolezza collettiva e promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, cittadini e associazioni.

Un tema di grande attualità, ha aggiunto il Presidente, perché tocca da vicino non solo le politiche ambientali e lo sviluppo economico, ma anche la qualità della vita nelle nostre comunità.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo tra esperti, amministratori e cittadini, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti. Sono stati evidenziati sia i punti di forza che le criticità del sistema attuale, sottolineando come la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti sia fondamentale per costruire un modello sostenibile e virtuoso.

L’evento ha visto come relatrice l’ing. Ida Cozza, dirigente del Settore 7 – Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare della Regione Calabria e redattrice del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti.

Nel corso del suo intervento l’ing. Cozza ha illustrato il quadro normativo e sociale che regola la gestione dei rifiuti, ripercorrendone l’evoluzione storica e sottolineando l’importanza di creare una cultura condivisa sulla sostenibilità ambientale. “Per trasformare i rifiuti in una risorsa – ha spiegato – occorrono strumenti adeguati e, soprattutto, la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini e degli amministratori locali”.

All’evento hanno preso parte diversi rappresentanti delle istituzioni: il Sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, il Sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, il Sindaco di Lappano, Marcello Gaccione, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Casali del Manco, Gianluca Ferraro e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Rose, Michele Perrone.

Nel corso del dibattito, gli amministratori hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti locali e Regione per affrontare le criticità e favorire una gestione più efficiente dei rifiuti, portando come esempio le iniziative virtuose già avviate.