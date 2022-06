Gaming, le novità di Microsoft per il futuro dei gamers

Non ha intenzione di fermarsi l’ascesa del segmento gaming, una parte dell’industria dell’intrattenimento che soprattutto negli ultimi mesi ha iniziato a macinare chilometri in termini di fatturato e di giro d’affari. Perché dietro al semplice gioco, infatti, ci sono investimenti, programmazione, sviluppo tecnologico.

Lo dimostra il settore del gambling, in particolare quello delle slot online, che negli ultimi anni si sono affermate tra l’amplia platea di giocatori in Italia e nel Mondo. Questo segmento, quotidianamente usato da oltre 50 milioni di players, è uno dei modelli emulati da altri segmenti per quanto riguarda alcuni fattori chiave nella creazione dei giochi, come indagini di mercato e demografiche, sviluppo e lancio sul mercato di nuovi titoli, molti dei quali vengono testati inizialmente mediante il lancio di slot machine online completamente gratuite.

Questo modello ha attratto anche altri colossi del gioco digitale. Microsoft ha annunciato nuove importanti innovazioni, definite come “strutturali”, per il futuro in particolar modo della Xbox e per il cloud gaming. Cerchiamo di capire quali sono entrando nel dettaglio.

Il gioco in arrivo sulle TV Samsung

Dal prossimo 30 giugno, infatti, tutte le smart tv targate Samsung, della Gamma 2022, saranno aggiornate con una novità: l’app Xbox integrata. Questo l’annuncio di Microsoft, per una funzionalità che permetterà di collegare l’account Xbox al televisore e grazie a un controller Bluetooth consentirà di giocare in qualsiasi momento. Si potrà quindi giocare alla TV anche senza possedere una consolle, per una rivoluzione che sembra veramente di portata colossale.

Una svolta, quella della tv e del gaming, che ha tempo fiutato anche Netflix, pronto a investire nel mercato del gioco.

Il futuro è nel Cloud Gaming

Il futuro di Microsoft, ma non solo, è quello che permetterà ai giocatori di utilizzare tutte le funzionalità e di accedere ai titoli direttamente in Cloud. È quello che si chiama anche gaming on demand o gaming as a service, praticamente un servizio di gioco in streaming. Si tratta di una innovazione nata nel 2000, grazie alla G-Cluster Global Corporation. L’idea iniziale era una semplice rete Wi Fi per dispositivi portatili e fu implementata nel 2005 dall’azienda di videogame Crytek per il videogioco Crysis.

Niente Cd, niente download, niente spazio da occupare nel disco rigido. Con il Cloud Gaming tutto sarà accessibile online, cliccando semplicemente un’icona. Una rivoluzione che è resa possibile, ovviamente, dal miglioramento delle connessioni internet, che permettono prestazioni all’avanguardia anche in questo senso.

Infine un’ultima grande novità dalla Microsoft: è stato riattivato l’Xbox Design Lab, con una colorazione nuova, “arcobaleno”, per festeggiare il Pride Month. Solo una piccola anticipazione di un futuro che è sempre più digitale e sempre più legato all’industria del gaming.