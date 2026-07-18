Sostegno della Regione Calabria alle nuove imprese a impatto sociale nell’area del Savuto

Un’azione mirata di orientamento sul territorio per trasformare il potenziale dei cittadini in progetti d’impresa sostenibili. Questo il “core” del nuovo Avviso pubblico regionale denominato “Sostegno allo sviluppo di imprese che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici promosse da donne, giovani e svantaggiati in genere” nell’Area Interna Reventino-Savuto, illustrato nel corso del workshop promosso dal Centro per l’Impiego di Cosenza e ospitato dal Comune di Rogliano, quale capofila dell’Ambito Sociale Territoriale Sociale del Savuto.Obiettivo dell’intervento è sostenere la nascita e lo sviluppo di idee imprenditoriali di donne, giovani e svantaggiati, residenti o domiciliati nei comuni interessati, nei settori dell’economia circolare, dei servizi sociali, del turismo innovativo, dell’artigianato di qualità e delle produzioni tipiche locali. “Questa è un’opportunità straordinaria per l’area del Reventino-Savuto. È importante far conoscere gli strumenti concreti che le istituzioni mettono a disposizione per sostenere le iniziative imprenditoriali e il tessuto sociale. Invitiamo le imprenditrici, i giovani talenti e tutti coloro che hanno un’idea progettuale a partecipare”: questa la sollecitazione di Giovanni Altomare, sindaco del Comune di Rogliano, che ha fornito supporto logistico all’iniziativa ospitata nella Sala Consiliare.Centrale il ruolo del Centro per l’Impiego che si conferma al servizio del territorio per promuovere e divulgare gli interventi, le misure e le politiche attive introdotte dalla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive per la crescita occupazionale e lo sviluppo dei territori. “Strumenti come l’Avviso a Sostegno a nuove imprese a impatto sociale possono contribuire, da un lato, alla creazione di opportunità di autoimpiego e, dall’altro, ed intensificare le attività produttive nei territori di aree interne, tentando, quindi, di contrastare lo spopolamento e l’esodo di giovani talenti”, dichiara Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza. “Guardiamo con piacere – ha proseguito – al coinvolgimento delle amministrazioni locali per la creazione e valorizzazione di nuove imprese nel Savuto, con l’impegno di considerare questa iniziativa punto di partenza nell’attività di ascolto delle esigenze del territorio”. Un’iniziativa possibile anche grazie la propedeutica attività dei funzionari del CpI Cosenza e della Sede Locale Coordinata di Rogliano, guidata da Susanna Scalzo, che si sono fatti promotori di una sinergia attiva nella promozione dell’Avviso ad oltre 200 potenziali beneficiari, per un orientamento mirato e concreto sulle opportunità di finanziamento. “Ringraziamo i sindaci presenti che stanno contribuendo a questa divulgazione, nonché il sindaco Giovanni Altomare e Ines Petrassi, responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale del Comune di Rogliano, per l’ospitalità”. Sonia Brindisi, referente EQ del Cpi per le Politiche Attive e i servizi per la Formazione e Programma GOL, ha evidenziato il contesto e l’importanza delle azioni propedeutiche: “Se la formazione erogata attraverso i corsi per la creazione d’impresa del Programma gol accende l’idea imprenditoriale, sono i servizi di orientamento, accompagnamento e tutoraggio post-avvio a garantire la reale messa a terra del progetto. Questo l’obiettivo del centro per l’impiego dopo la formazione erogata tramite il programma gol che permetterà di trasformare le competenze acquisite in valore economico durevole.” Con l’occasione sono stati passati in rassegna anche gli Avvisi attivi del Piano delle Politiche Attive del Lavoro – PADEL, come Transizioni Generazionali – Accademia delle arti e dei mestieri. “L’avviso offre una preziosa occasione per valorizzare in modo innovativo le risorse locali e culturali del territorio, insieme alle produzioni tipiche, trasformandole in una concreta opportunità di crescita per l’area del Savuto che può così investire sui propri talenti, generando lavoro e sviluppo. Chi vive questi territori conosce da vicino il loro patrimonio e partecipando a questo avviso può diventare protagonista di un cambiamento positivo, promuovendo iniziative innovative, sostenibili e integrate con il territorio”, aggiunge Rosy Cannata referente EQ Servizi alle Imprese e Autoimpiego che dell’Avviso ha illustrato, insieme al funzionario del CpI Marco Santoro, requisiti per la partecipazione, ambiti di intervento, agevolazioni e spese ammissibili, modalità di presentazione dell’istanza e fasi di selezione.Ancora una volta, quindi, i Centri per l’Impiego si configurano come eco e facilitatore di iniziative a sostegno dello sviluppo del tessuto economico produttivo regionale, dell’imprenditoria locale e della valorizzazione delle risorse umane del territorio.Proprio a testimonianza della sinergia territoriale, sono intervenuti al workshop anche i Comuni interessati (Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Scigliano) attraverso la presenza dei sindaci o loro delegati che hanno messo in evidenza le ricadute positive dell’Avviso a livello locale. Infine, apprezzamento all’iniziativa è stato espresso anche dagli assessori del Comune di Rogliano, dalla Pro Loco e GAL territoriale.Per approfondire il bando è possibile consultare le pagine dedicate:https://lavoro.regione.calabria.it/bandi-e-avvisi-pubblici/avviso-per-il-sostegno-allo-sviluppo-di-imprese-che-producano-effetti-socialmente-desiderabili-e-beni-pubblici-promosse-da-donne-giovani-e-svantaggiati-in-genere/https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-per-il-sostegno-allo-sviluppo-di-imprese-che-producano-effetti-socialmente-desiderabili-e-beni-pubblici-promosse-da-donne-giovani-e-svantaggiati-in-genere/