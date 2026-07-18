Vinitaly and the City a Sibari: il primo giorno tra inaugurazione e concerto di Fabio Rovazzi

Di Valentina Garritano

È partita con un’ottima partecipazione di pubblico la nuova edizione di Vinitaly and the City – Calabria in Wine che nella giornata di ieri ha inaugurato il ricco programma di appuntamenti al Parco Archeologico di Sibari, confermando ancora una volta il forte richiamo della manifestazione per appassionati e produttori.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione è stata una partecipata cerimonia inaugurale che ha visto la presenza di numerose autorità regionali e nazionali, a testimonianza dell’importanza strategica dell’evento per la promozione del comparto vitivinicolo calabrese. Tra i presenti il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, insieme ai rappresentanti di Veronafiere, ARSAC e delle istituzioni locali. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore del vino come ambasciatore della Calabria nel mondo e come leva di sviluppo per il turismo, l’economia e la valorizzazione delle produzioni d’eccellenza.

Fin dalle prime ore della sera, centinaia di visitatori hanno animato gli spazi del parco, trasformato in una vera e propria cittadella del vino, dove le degustazioni delle migliori etichette calabresi hanno rappresentato il cuore pulsante dell’evento. Un’occasione per conoscere da vicino le produzioni regionali, confrontarsi direttamente con i vignaioli e scoprire le peculiarità dei vitigni autoctoni che raccontano l’identità enologica della Calabria.

Le degustazioni protagoniste della giornata inaugurale

Il percorso degustativo è stato il filo conduttore dell’intera manifestazione. Tra i banchi d’assaggio, il pubblico ha potuto intraprendere un viaggio tra i profumi e i sapori delle produzioni vitivinicole regionali e non (con qualche stand dedicato a produzioni ectra regionali quali, ad esempio, quella d’Abruzzo e della Basilicata) incontrando direttamente le aziende ed approfondendo la storia dei vini che meglio rappresentano il territorio calabrese. Un’occasione per valorizzare la qualità di un comparto che negli ultimi anni continua a distinguersi per ricerca ed attenzione alla biodiversità.

Masterclass e Wine Talk: il vino raccontato dagli esperti

Ad arricchire la giornata inaugurale è stato un programma fitto di appuntamenti culturali e divulgativi. Grande interesse hanno suscitato le masterclass, tra cui quella dedicata ai “Tre Bicchieri e ai vini rari della Calabria”, condotta dal direttore del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri, seguita dall’incontro dedicato ai rosati calabresi promosso dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e dall’approfondimento sulla biodiversità vitivinicola attraverso il confronto tra Gaglioppo e Nebbiolo.

Numerosi anche i Wine Talk, che hanno affrontato temi di stretta attualità per il settore. Dal confronto su cambiamenti e opportunità del mercato vitivinicolo alle riflessioni sul ruolo dei vignaioli indipendenti, passando per il legame tra vino, territorio e comunità e per le prospettive dell’enoturismo, gli incontri hanno coinvolto istituzioni ed esperti in un dialogo volto a valorizzare il patrimonio enologico italiano.

Tradizioni, territorio e cultura nel cuore della Magna Grecia

Non solo vino. Durante tutta la giornata il pubblico ha avuto la possibilità di visitare gli spazi del Social Garden e dell’Agorà GAL, partecipando ad incontri dedicati alla gastronomia, all’artigianato locale ed alla promozione della Sibaritide.

Un percorso pensato per raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze produttive e culturali, valorizzando il connubio tra il patrimonio archeologico di Sibari e le tradizioni agroalimentari della Calabria.

Fabio Rovazzi accende la serata

A chiudere la prima giornata è stata la musica. Dopo la diretta di Radio2 Estate, i visitatori hanno raggiunto il palco antistante lo stand della stessa radio per assistere al concerto di Fabio Rovazzi che ha coinvolto il pubblico con il suo repertorio più conosciuto dal celebre pezzo “Andiamo a Comandare” fino al nuovo singolo estivo in collaborazione con Arisa e Nino D’Angelo “La Costiera Amalfitana”.

Al termine dell’esibizione, il DJ set finale ha prolungato la festa regalando una conclusione coinvolgente in una delle location più suggestive della Calabria.

Oggi si replica con nuovi appuntamenti

L’evento prosegue oggi, 18 luglio, con una nuova giornata ricca di degustazioni, masterclass ed incontri dedicati al mondo del vino. Tra gli appuntamenti in programma figurano approfondimenti sulle eccellenze vitivinicole italiane, focus sui vignaioli indipendenti, nuove degustazioni guidate.

Vinitaly and the City si conferma così molto più di una semplice manifestazione enologica: è un appuntamento capace di mettere in dialogo vino, cultura, turismo e storia, valorizzando la Calabria e le sue eccellenze in uno dei luoghi più affascinanti della Magna Grecia.