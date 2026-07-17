Vinitaly and the City torna a Sibari: tre giorni tra vino, cultura e spettacolo nel cuore della Magna Grecia

A cura di Valentina Garritano

Dal 17 al 19 luglio il Parco Archeologico di Sibari si trasforma ancora una volta nella capitale del vino italiano. Torna infatti Vinitaly and the City – Calabria in Wine, l’evento diffuso nato dall’esperienza del celebre Salone Internazionale del Vino di Verona che, per il terzo anno consecutivo, sceglie la Calabria come palcoscenico d’eccezione.

Una manifestazione che unisce il fascino della storia millenaria della Magna Grecia con l’eccellenza vitivinicola italiana, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva fatta di degustazioni, masterclass, incontri con produttori, spettacoli ed appuntamenti culturali.

L’obiettivo è raccontare il vino non soltanto come prodotto, ma come espressione del territorio, della biodiversità e delle tradizioni che rendono unica la Calabria, regione che negli ultimi anni sta conquistando sempre maggiore attenzione nel panorama enologico nazionale ed internazionale.

Il programma delle tre giornate

L’evento prenderà il via venerdì 17 luglio con un ricco calendario di appuntamenti dedicati agli appassionati ed agli addetti ai lavori. Tra le masterclass spiccano “I Tre Bicchieri e i vini rari della Calabria”, guidata dal direttore di Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri, il viaggio tra i rosati delle Donne del Vino e un approfondimento sulla biodiversità viticola calabrese con il confronto tra Gaglioppo e Nebbiolo.

Nella stessa serata spazio anche all’intrattenimento con la diretta di Radio2 Estate e, dalle ore 22, il concerto di Fabio Rovazzi, che porterà musica e divertimento all’interno della suggestiva cornice del Parco Archeologico.

Sabato 18 luglio sarà dedicato alle eccellenze italiane e ai nuovi scenari del settore. Le masterclass accompagneranno il pubblico alla scoperta delle migliori bollicine venete premiate al Concours Mondial de Bruxelles, del mondo dei vignaioli indipendenti e dei vini della Basilicata. Grande attenzione sarà riservata anche ai rosati di Cirò e ai vitigni identitari della Calabria.

La serata proseguirà con la diretta di Radio2 e il DJ set di DJ Efee (Francesca Sulis).

Domenica 19 luglio l’ultima giornata celebrerà alcune delle produzioni più rappresentative del territorio, dal Mantonico allo Zibibbo, passando per il Magliocco Canino fino al celebre Moscato di Saracena. Non mancheranno gli incontri dedicati alla biodiversità viticola e ai vitigni autoctoni, elemento distintivo della produzione enologica calabrese.

A chiudere la manifestazione saranno ancora Radio2 e lo spettacolo di Valerio Lundini e i VazzaNikki, per un finale all’insegna della musica e dell’ironia.

Degustazioni, cantine e sapori del territorio

Protagoniste assolute saranno naturalmente le aziende vitivinicole, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra le migliori etichette della Calabria e del Mediterraneo. Il carnet degustazione comprende l’accesso al Parco Archeologico, un calice con portacalice e tre token vino, ai quali è possibile aggiungere un percorso dedicato alle specialità gastronomiche locali.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione non solo del comparto vitivinicolo, ma dell’intero territorio della Sibaritide, valorizzando cultura, turismo ed eccellenze agroalimentari in una delle location archeologiche più affascinanti d’Italia.

Come partecipare

L’accesso è previsto tramite carnet degustazione acquistabile online o direttamente presso l’evento (fino ad esaurimento disponibilità). Per agevolare l’afflusso dei visitatori saranno attivi servizi navetta gratuiti dai principali parcheggi della zona, mentre chi raggiungerà Sibari in treno potrà usufruire di collegamenti ferroviari straordinari e di agevolazioni dedicate grazie alla collaborazione con Trenitalia.

Vinitaly and the City conferma così la propria vocazione: trasformare il vino in un’esperienza culturale capace di raccontare paesaggi, identità e tradizioni. E, ancora una volta, Sibari si prepara ad accogliere migliaia di visitatori in un viaggio tra storia, sapori e cultura nel cuore del Mediterraneo.

Fonte immagine: Vinitaly.com