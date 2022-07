Assoluti di tuffi, Tocci doppio argento a Bolzano

Un Giovanni Tocci in forma smagliante ha conquistato la sua seconda medaglia d’argento in questa edizione degli Assoluti Estivi di tuffi in svolgimento a Bolzano. Dopo quella dal trampolino metri tre sincronizzato, l’atleta del Centro Sportivo Esercito e dell’AQA Cosenza si è messo al collo quella dal trampolino metri tre, vinta con 393.25, migliorando il punteggio delle eliminatorie chiuse al primo posto con (368.40). Tocci è stato battuto in volata dal compagno di sincro Lorenzo Marsaglia che ha chiuso con il Super punteggio di 400.30 di punti.

Quinto posto per Francesco Porco con con 356.40 punti. Il tuffatore delle Fiamme Oro e dell’AQA Cosenza aveva chiuso le eliminatorie al settimo posto con 327.35 punti. L’altro atleta cosentino tesserato col Bolzano Nuoto e cresciuto sportivamente nell’AQA Cosenza, Antonio Volpe ha chiuso con 346.40 al settimo posto migliorando il punteggio delle eliminatorie (327.35) chiuse al quarto posto.

Foto: Federazione Italiana Nuoto