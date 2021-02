Castrovillari, si separano le strade con mister Franceschini

CASTROVILLARI (CS) – Il magro bollettino di cinque sconfitte e due pareggi (con Fc Messina e Dattilo) nelle ultime sette partite non poteva non avere conseguenze in casa Castrovillari, Per provare ad invertire la rotta il club del Pollino ha risolto il rapporto con l’allenatore della prima squadra Ivan Franceschini. «La società ringrazia lo stesso per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando lui le migliori fortune».

Non si conosce ancora il nome del successore di Franceschini (Foto: www.castrovillari.tv); gli allenamenti odierni sono stati diretti dall’allenatore in seconda Maurizio Balestrieri e dal preparatore atletico Michele Bruni.

Dopo la sconfitta interna di ieri con il Paternò, il Castrovillari è ora atteso dalla trasferta in casa di Santa Maria del Cilento domenica 28 febbraio (alle 14.30).