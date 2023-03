Catanzaro promosso: comincia la samBa giallorossa!

Al triplice fischio finale di Gelbison – Catanzaro 0-2 esplode la festa. Domenica 19 marzo arriva il primo verdetto della stagione del calcio professionistico italiano: con cinque giornate di anticipo il Catanzaro di mister Vivarini è promosso in Serie B, al termine di un campionato di Serie C girone C letteralmente dominato (+16 i punti di differenza sulla seconda, il Crotone).

Calabresi nella serie cadetta dopo 17 anni.

La samBa giallorossa può così cominciare, in terra campana, per i quasi diecimila tifosi giunti a Salerno al seguito delle Aquile, così come per quelli rimasti in città, dove sono già cominciati i caroselli e le sfilate, pronti ad accogliere la squadra stasera al rientro da Salerno.

Per la cronaca, hanno deciso la gara dell’Arechi (campo neutro) le reti di Iemmello (18′) e Brignola (94′).