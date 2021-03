Cosenza battuto a Brescia: Corsi espulso nel secondo tempo

BRESCIA-COSENZA 2-0

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6; Karacic 6 Cistana 6,5 Chancellor 6,5 Martella 6 (20’ st Pajac 6); Bisoli 6 (30’ st Fridjonsson 6), van De Looi 6 Jagiello 6 (20’ st Labojko 6); Spalek 6 (1’ st Bjarnason 6,5); Skrabb 6 (12’ st Ragusa 6) Ayé 6,5. In panchina: Kotnik, Papetti, Mangraviti, Mateju, Donnarumma. Allenatore: Clotet 6,5.

COSENZA (4-3-1-2): Falcone 6; Corsi 4,5 Ingrosso 5,5 Tiritiello 5,5 Legittimo 5 (13’ st Vera 5,5); Crecco 5,5 Petrucci 6 (26’ st Ba 5,5) Sciaudone 5,5 (13’ st Bahlouli 5,5); Tremolada 5,5 (38’ st Sacko sv); Gliozzi 6 Trotta 6 (26’ st Carretta 5,5). In panchina: Saracco, Idda, Mbakogu, Bouah, Schiavi, Kone, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi 5,5.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

MARCATORI: 3’ st Bjarnason (B), 34’ st Ayé (B).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Espulso al 18’ st Corsi (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Cistana, Bjarnason (B). Angoli: 8-5. Recupero: 0’ pt, 4‘ st.

BRESCIA – Il Cosenza perde in malo modo contro il Brescia, complice anche il doppio giallo rimediato da Corsi. Il gruppo rossoblù ha giocato gran parte del secondo tempo in 10. Alla rete di Bjarnason ha fatto seguito quella di Ayé.

Brescia e Cosenza, nessun gol

La prima occasione capita sui piedi di Chancellor che non inquadra la porta. Poco dopo Karacic ha l’occasione di portarsi in vantaggio, ma non trova un compagno in mezzo all’area. Van De Looi non ci pensa due volte e al 42’ calcia di forza dalla distanza: sfera al lato.

Rosso a Corsi, due reti dei lombardi

Durante la ripresa cambi da ambo le parti. Il Brescia segna con Bjarnason appena inizia il secondo tempo. Al 18’ della ripresa Corsi si fa ammonire per la seconda volta: calabresi in inferiorità numerica. I padroni di casa chiudono i giochi con Ayè che riesce a concretizzare di piatto una conclusione ravvicinata. Nel finale c’è spazio anche per Gliozzi che, però, non va a segno.