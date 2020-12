Il Cosenza vince e convince ad Ascoli

ASCOLI – COSENZA 0-3

ASCOLI (4-3-2-1): Leali 6; Pucino 5 (35’ st Corbo sv) Brosco 5 Spendlhofer 5 Sini 5; Saric 5 Buchel 5 (26’ st Lico sv) Cavion 5,5 (35’ st Gerbo sv); Chiricò 5,5 Sabiri 5 (14’ st Tupta 5); Bajic 5. In panchina: Sarr, Ndiaye, Sarzi Puttini, Avlonitis, Donis, Eramo, Scorza, Pierini. Allenatore: Rossi 5.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 6; Tiritiello 7 Idda 6,5 Legittimo 6,5; Bittante 6,5 (38’ st Bouah sv) Petrucci 6,5 (38’ st Bruccini sv) Sciaudone 6,5 Vera 6 (28’ st Corsi sv); Baez 7; Gliozzi 6,5 (38’ st Kone sv) Sueva 6,5 (21’ st Bahlouli 6). In panchina: Matoševič, Saracco, Ingrosso, Ba, Petre, Sacko, Borrelli. Allenatore: Occhiuzzi 6,5.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

MARCATORI: 46’ pt Baez (C), 3’ st Gliozzi (C), 34’ st Bittante (C).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Espulso al 47’ st Lico (A) per gioco scorretto. Ammoniti: Sini, Brosco (A), Sueva, Sciaudone, Tiritiello (C). Angoli: 4-5. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

ASCOLI – Ottima prestazione del Cosenza che vince in casa dell’Ascoli ed esce momentaneamente dalla zona playout. Un successo, quello dei rossoblù, mai in discussione vista la grande prestazione del collettivo guidato da Roberto Occhiuzzi (foto copertina sito ufficiale dell’Ascoli).

Ascoli-Cosenza, gol di Baez

Il Cosenza inizia ad attaccare sin da subito e infatti colpisce una traversa al minuto 16 con Baez che spreca da pochi passi. Nel frattempo l’Ascoli risponde e con Cavion che non approfitta di una corta respinta di Falcone.

I calabresi non si fermano e sfiorano il gol prima con Sciaudone e poi con Vera su calcio piazzato. Sul finire della prima frazione di gioco Baez non sbaglia e fa gol.

Chiudono il match Gliozzi e Bittante

Durante la ripresa il Cosenza continua a macinare gioco e gol. Sueva si accentra dalla destra e serve il compagno Gliozzi che deve soltanto depositare la sfera in rete. L’Ascoli ci prova con Cavion, ma Tiritiello para sulla linea.

La gara si chiude con un preciso colpo di testa firmato da Bittante dopo il cross del compagno Baez. Con questo risultato il gruppo di Occhiuzzi ottiene il secondo successo in trasferta, dopo quello conquistato a Frosinone qualche settimana fa.