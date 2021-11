Derby Cosenza-Reggina il 5 novembre. I divieti di transito in città

COSENZA – In previsione del derby calcistico in programma venerdì 5 novembre, alle ore 20,30, allo Stadio San Vito-Gigi Marulla, tra Cosenza e Reggina e valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie B, la Polizia Municipale ha adottato, per motivi di ordine pubblico, alcune disposizioni, su espressa richiesta formulata dalla Questura di Cosenza in sede di apposita riunione tecnica. A seguito dei provvedimenti adottati, la Polizia Municipale ha istituito, per venerdì 5 novembre, dalle ore 17,30 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto gli autorizzati, su:

• VIALE MAGNA GRECIA, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la Rotonda di raccordo con la ex SS19 Bis e la Rotonda all’altezza del ponte per Castrolibero:

• VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti tragitti alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco;

-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G.Marconi-Via Degli Stadi

I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.