Dopo la vittoria con il Verona, Crotone subito al lavoro per Benevento

CROTONE – All’indomani della vittoria sul Verona che ha segnato il ritorno dei rossoblù al successo casalingo, gli squali sono subito scesi in campo questa mattina in vista del prossimo impegno in casa del Benevento, in programma domenica alle ore 15 e valevole per la penultima giornata della Serie A. I rossoblù hanno lavorato allo Scida: attività di scarico per chi è sceso in campo ieri contro gli scaligeri, normale sessione di lavoro per il resto del gruppo. Domattina è in programma la rifinitura.

A dirigere la gara Benevento-Crotone sarà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Gli assistenti saranno Liberti e Lo Cicero; quarto uomo Fourneau. Addetti al VAR: Di Bello e De Meo.

Dall’infermeria

Pedro Pereira , uscito anzitempo nella gara di ieri, ha accusato un risentimento al polpaccio e le sue condizioni saranno rivalutate domani.

CROTONE – VERONA 2-1

CROTONE: Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pedro Pereira (26’st Cuomo), Messias, Cigarini (26’st Zanellato), Benali, Molina; Ounas (46’st Petriccione), Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Luperto, Golemic, Rispoli, Vulic, Rojas, Di Carmine, Riviere. All. Cosmi

HELLAS VERONA: Pandur; Dawidowicz (1’st Faraoni), Gunter, Ceccherini (6’st Dimarco); Ruegg (25’st Lasagna), Tameze (1’st Salcedo), Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni (1’st Colley); Kalinic. A disp: Berardi (GK), Silvestri (GK), Cetin, Veloso, Bessa, Magnani, Sturaro. All. Juric

Arbitro: Massimi di Termoli

Reti: 2’pt Ounas (C), 30’st Messias (C), 41’st autorete Molina (V)

Ammoniti: Magallan (C), Marrone (C), Tameze (V), Pedro Pereira (C)