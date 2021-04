Eccellenza, sindaco di Scalea sprona la squadra a proseguire il campionato

SCALEA (CS) – «La storia calcistica di Scalea merita di proseguire senza macchie, per questo motivo ho invitato la società a proseguire il campionato di calcio di Eccellenza a testa alta, profondendo il massimo sforzo, per attestare sul campo i meriti sportivi della squadra, confidando al tempo stesso, che la Lega Nazionale Dilettanti assicuri in qualsiasi modo che lo svolgimento del torneo avvenga nel rispetto degli sforzi che, soprattutto in questo delicatissimo periodo, la nostra società, come le altre, sta profondendo». Con queste parole il Sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, unitamente al Consigliere delegato allo sport Luigi Cirimele, ha invitato la dirigenza dell’U.S.D. Scalea Calcio 1912, che ha manifestato l’intenzione di abbandonare il campionato di calcio di Eccellenza a seguito della sconfitta subita nella prima giornata contro il Sambiase di Lamezia Terme, a continuare la competizione.

«L’amarezza della dirigenza è più che comprensibile. E’ però importantissimo reagire sul campo e continuare tutti insieme, tecnico, giocatori e società, il percorso iniziato da tempo mantenendo vive le ambizioni di un campionato da protagonisti», ha detto Perrotta. «Siamo nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario della storica vittoria del titolo di campione d’Italia da parte della formazione juniores di Scalea ed è anche per questa straordinaria ricorrenza che abbiamo voluto esortare i dirigenti a ritornare sulla decisione di abbandonare il torneo. La squadra rappresenta l’intera città di Scalea ed è chiamata a risollevarsi dopo una battuta d’arresto. Proprio in situazioni come queste bisogna dare fondo ad energie che magari neanche si pensa di avere e andare oltre l’ordinario. Scalea, per il suo blasone calcistico e per la serietà sempre dimostrata in tanti anni di militanza nel massimo campionato regionale, esorta gli organi sportivi ad agire nella direzione di assicurare lo svolgimento del torneo nella maniera più corretta possibile».

«Sono certo – conclude il Primo cittadino – che i giocatori e il tecnico sapranno reagire con prestazioni sportive di eccellenza e che la società dimostrerà lo spirito sportivo che da sempre aleggia nella nostra città. L’invito a tutti è di combattere per la gloriosa maglia Biancostellata nella convinzione che nella vita, come nello sport, alla fine i valori emergono e anche in questa circostanza la Scalea calcistica saprà farsi valere».