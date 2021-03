Il Frosinone ribalta e vince la gara a Cosenza

COSENZA-FROSINONE 1-2

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 6; Ingrosso 5,5 (43’ st Trotta sv) Idda 5,5 Tiritiello 5,5; Gerbo 6 Petrucci 5,5 Ba 6 (1’ st Sciaudone 6) Crecco 6; Tremolada 5,5 (25’ st Bahlouli 5,5); Carretta 5 (25’ st Sacko 5,5) Gliozzi 6 (38’ st Mbakogu sv). In panchina: Saracco, Bouah, Schiavi, Legittimo, Vera, Kone, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi 5,5.

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6,5; Brighenti 6 Szyminski 6,5 Curado 6,5; Salvi 6 (24’ st Vitale L. 6) Kastanos 6 Maiello 6 (35’ st Carraro sv), Gori 6 (13’ st Rohden 6) Zampano 6; Ciano 6 (13’ st Iemmello 6), Novakovich 6,5 (35’ st Parzyszek sv). In panchina: Iacobucci, Capuano, Ariaudo, D’Elia, Tribuzzi, Vitale M., Carraro, Brignola. Allenatore: Nesta 6,5.

ARBITRO: Amabile di Vicenza.

MARCATORI: 7’ pt Crecco (C), 45’ pt Novakovich (F), 41’ st Szyminski (F).

MARCATORI: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Idda, Petrucci, Tiritiello, Crecco, Gerbo (C), Gori, Salvi (F). Angoli: 10-10. Recupero: 3’ pt, 4’ st.

COSENZA – Il Cosenza perde in rimonta con il Frosinone allenato da Alessandro Nesta. I calabresi continuano a complicarsi la vita: adesso la corsa alla salvezza diventa sempre più complicata (foto sito ufficiale dei calabresi).

Cosenza-Frosinone, un gol per parte

I calabresi non perdono un attimo di tempo e trovano il gol. Lancio preciso di Tremolada e colpo preciso di Crecco sul primo palo. La squadra laziale non ci sta e prova diverse conclusioni, tutte parate da Falcone. Nel frattempo Bardi si impone sulla conclusione di Gliozzi, in seguito all’ottimo lancio di Petrucci. Il Frosinone colpisce in contropiede con Novakovich.

Gara chiusa da Szyminski

Le squadre entrano in campo e durante la ripresa provano diversi cambi. Iemmello si divora almeno 4-5 occasioni nitide da rete, Gliozzi non inquadra la porta al 35’. Quando manca veramente poco alla fine, Szyminski ribalta la gara, permettendo al Frosinone di conquistare un’importantissima vittoria.