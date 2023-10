I calciatori più pagati al mondo, scopriamo quali sono

La ricchezza e il mondo del calcio, nel corso degli ultimi decenni, stanno andando spesso di pari passo, letteralmente a braccetto. Non è certo un mistero, infatti, che tanti calciatori portino a casa anche solo in un anno quanto una persona normale non riesce a guadagnare nemmeno in tutta la vita.

Certo, dando uno sguardo all’approfondimento pubblicato sul blog dal sito delle scommesse live Betway, è interessante dare un’occhiata a quelli che sono considerati i calciatori con lo stipendio più alto . È chiaro che tutti vorrebbero avere un conto in banca del genere, ma certi giocatori hanno dalla loro parte un talento sconfinato donato da Madre Natura, grazie al quale stanno avendo carriera favolose nelle rispettive squadre di club.

Un podio faraonico

Non c’è dubbio che ai primi tre posti della classifica dei calciatori più pagati in tutto il mondo troviamo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e non deve certamente stupire nemmeno il fatto che tra questi due mostri sacri del calcio attuale ci sia Kylian Mbappè, ormai da tempo il prescelto per prenderne il posto tra i big mondiali.

Il trasferimento in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo ha reso il suo conto in banca ancora più esagerato. Pazzesca la cifra con cui l’Al-Nassr l’ha convinto ad andare in Arabia. Si tratta di 80 milioni di euro all’anno, una cifra spaventosa, soprattutto se si tiene conto di come non comprenda assolutamente anche tutti i vari bonus, nonché i benefit e pure i diritti d’immagine che si riferiscono al campione portoghese. Conteggiando anche questi ultimi dati, il suo ingaggio annuo arriva addirittura a sforare il tetto dei 200 milioni di euro. Qualcosa di inarrivabile anche forse già nel mondo dei sogni per tante persone comuni.

Subito dopo troviamo la stella del Psg, ovvero Mbappè. Non c’è dubbio che il suo contratto con la squadra parigina l’ha tramutato in uno dei calciatori più ricchi di tutti i tempi. E come d’altra parte non comprendere anche la fermezza con cui la società ha sempre cercato di trattenerlo, nonostante il giocatore francese avrebbe probabilmente voluto trasferirsi al Real Madrid in più di un’occasione nel corso degli ultimi anni. Uno dei motivi che l’hanno indotto a non considerare, almeno momentaneamente, il trasferimento è sicuramente rappresentato dal suo faraonico stipendio, ovvero 63 milioni di euro all’anno. Se il prossimo anno si trasferirà a parametro zero in Spagna con la maglia dei blancos, siamo sicuri che uno stipendio del genere potrebbe anche essere ritoccato verso l’alto.

Sul gradino più basso del podio non possiamo che trovare un’altra stella del calcio mondiale, Leo Messi. La decisione di trasferirsi nella MLS e negli Stati Uniti dopo aver rappresentato una vera e propria bandiera del Barcellona, con qualche stagione anche al Psg, gli ha portato in dote anche una nuova fase della carriera molto più serena. I soldi, però, non sono mai stati un problema, come dimostra il pazzesco stipendio da ben 60 milioni di euro che Messi percepisce anche negli Usa, con la maglia dell’Inter Miami.

Chi c’è nella top ten

È innegabile che la curiosità di scoprire chi c’è nel resto della classifica si scontra con la certezza di alcuni giocatori piuttosto famosi. Non deve stupire certamente il fatto che Neymar sia al quarto posto tra i calciatori più pagati in tutto il mondo, con un ingaggio da 50 milioni di euro. Poco di meno per Salah, attualmente al Liverpool, che guadagna 35 milioni di euro all’anno, esattamente come il fenomeno del City, Erling Haaland. E come dimenticare anche il colpaccio di Andres Iniesta che, dopo i tanti successi raccolti con la maglia del Barcellona, si è trasferito in Giappone con la maglia del Vissel Kobe, che gli ha garantito un ingaggio da 31 milioni di euro all’anno. Poco più in basso troviamo Lewandowski, 27 milioni di euro di ingaggio, così come Eden Hazard, che però ha deciso da pochissimo tempo di appendere gli scarpini al chiodo, mentre è Kevin De Bruyne, stella del City, a chiudere la top ten con uno stipendio annuo da 25 milioni di euro.