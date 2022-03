I risultati del weekend tricolore allo Sporting Club con il Torneo Miami Tennis Grand Prix e Campionati Italiani Padel

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – In casa Sporting Club Corigliano quello appena trascorso è stato un week-end all’insegna del padel e del tennis. Sui campi del proprio centro sportivo, infatti, la società biancoverde ha accolto una tappa del torneo “Miami Tennis Grand Prix” e dei campionati italiani padel Fitpra, torneo che ha fatto registrare la presenza di ben dodici coppie nel doppio maschile padel e sette coppie in quello misto nonché otto iscritti nel singolare maschile di tennis. Manifestazioni con appassionanti finali dal gran livello tecnico. Per la cronaca, nella finale di tennis Tripoli si è imposto su Castiglione per 6-2, 6-2. Nella prima semifinale del doppio maschile padel la coppia Fino G.-Fusaro ha avuto la meglio sul duo Stamati- Spezzano per 3-6,6-4, 10-7 e nella seconda la coppia Fino M.- Arcidiacono ha superato gli avversari Giudicissi-Berardi per 6-4,6-4. Nella finale, invece, il binomio Fino G.-Fusaro ha vinto su Fino M.-Arcidiacono per 7-6,6-4. Nella finale del doppio misto padel il duo Spezzano-Kalcheva ha avuto la meglio sulla coppia Fino M.-Iacob per 3-6,6-1, 10-8. Evento che ha riscosso grande attenzione, partecipazione e entusiasmo e con lo staff che ha voluto inoltrare uno speciale plauso: «Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti ed ai loro circoli, ma anche alle tante persone che in questi giorni hanno seguito i vari incontri nel nostro club. Complimenti ai vincitori, ma anche ai vinti e appuntamento alle prossime competizioni». Frattanto, nella giornata di domenica scorsa, a Cosenza, si è disputata anche la prima giornata della coppa Italia Fit di padel che ha visto vittorioso lo Sporting Club Corigliano per 2 a 1 contro il T.C. Cosenza. Nella prossima giornata, giovedì 31 marzo, l’altro match vedrà il team coriglianese opposto al T.C. Academy Crotone. Sfida crocevia che mette in palio l’accesso alle semifinali regionali. Non mancano come sempre tanti appuntamenti in agenda per gli atleti dello Sporting Club mentre proseguono tutte le tante attività tra tennis, padel, calcio, pallavolo ma non solo. La società di patron Massimo Fino, inoltre, sta lavorando a nuovi progetti che presenterà da qui alle prossime settimane.

Cris. Fioren.