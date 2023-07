«Cambiamento? No, evoluzione. Il lupo che ci ha accompagnato nel corso delle recenti imprese, assume altri connotati. Contorni più spigolosi, giovanili, freschi e moderni per il logo che comparirà da oggi sui contenuti veicolati tramite le pagine social, sul sito web e a breve sui prodotti ufficiali della Pirossigeno Cosenza. Dulcis in fondo sulla divisa ideata ad hoc per far risaltare al massimo il nuovo marchio e che sarà presentata nelle prossime settimane. L’intento è quello di stare al passo con questa entusiasmante sfida chiamata Serie A. Il nostro splendido esemplare ci si tuffa dentro senza esitazioni, senza alcuna paura. Perché ha subito sì una trasformazione esteriore. Appare diverso ma dentro non è mutato affatto. È umile, battagliero, pronto a lottare, sempre più consapevole che la sua forza sia nel branco e non nel singolo. Del resto è così che ha raggiunto obiettivi quasi insperati ed è così che vuole continuare a trasformare i sogni in splendide realtà».

Con le parole di questa nota la Pirossigeno Cosenza presenta il nuovo logo.