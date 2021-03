La Turris ferma il Catanzaro, 1-1 a Torre del Greco

TURRIS – CATANZARO 1-1

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Ferretti, Lorenzini, Esempio (dal 28’ st Rainone); Da Dalt, Franco, Tascone (dal 8’ st Boiciuc), D’Ignazio; Longo (dal 38’ st Alma), Giannone (dal 38’ st Persano), Romano

A disposizione: Lonoce, Lame, Di Nunzio, Pitzalis, Signorelli, Brandi, Ventola, Salazaro

Allenatore: Caneo

CATANZARO (3-4-2-1): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli (dal 23’ pt Gatti); Garufo (dal 29’ st Evacuo), Verna, Risolo, Contessa (dal 22’ st Porcino); Di Massimo, Carlini (dal 22’ st Casoli); Curiale

A disposizione: Mittica, Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierno, Grillo

Allenatore: Calabro

ARBITRO: Angelucci di Foligno

NOTE: Ammoniti: 29’ pt Tascone (T), 33’ pt e 37’ pt Fazio (C), 46’ pt Di Massimo (C), 35’ st Romano (T)

Espulsi: 37’ pt Fazio (C)

Corner: due per la Turris, quattro per il Catanzaro

Recupero: 3’ pt; 4’ st

MARCATORI: 42’ pt Romano (T), 44’ pt Di Massimo (C)

TORRE DEL GRECO – Niente vittoria per il Catanzaro, fermato dalla Turris sull’1-1 nell’ennesima partita condizionata da un’espulsione in questa stagione dei giallorossi.

Il primo tiro in porta della gara è dei campani, con l’ex Tascone che ci prova dai venticinque metri ma calcia tra le braccia di Di Gennaro. La risposta delle aquile arriva al quarto d’ora: Carlini pennella un angolo perfetto, Martinelli in terzo tempo colpisce con violenza la traversa. Al 33′ arriva un episodio che, in maniera indiretta, cambierà la gara. L’altro ex, Giannone, calcia in maniera velleitaria dalla trequarti; il suo tiro, però, secondo l’arbitro colpisce sul braccio Fazio; calcio di rigore e ammonizione poco spiegabile per il difensore giallorosso. Giannone, come ben sanno i tifosi del Catanzaro, dal dischetto non è proprio freddo, per usare un eufemismo, e colpisce la traverso. Un paio di minuti più tardi, però, un contrasto a centrocampo costa a Fazio il secondo cartellino giallo. Per il Catanzaro è l’ottava espulsione stagionale, in testa all’apposita graduatoria insieme a Potenza, Cavese, Bari, Casertana e Palermo. Come se non bastasse, al 41′ arriva il vantaggio campano, grazie a una bella girata di Romano nel cuore dell’area. Per fortuna dei calabresi, un paio di minuti più tardi Di Massimo impatta in maniera perfetta un cross dalla sinistra e firma il pari con un tiro sotto l’incrocio. Nella ripresa i giallorossi non trovano il modo di rendersi pericolosi. Al ’70 una geniale palla a rimorchio di Romano libera Boiciuc all’altezza del dischetto, ma il suo tiro finisce alto. Dal nulla, però, all’85’ la palla migliore capita sui piedi di Verna, liberato da una combinazione centrale. Il tiro dal limite però è troppo centrale e Abagnale blocca. Finisce così una partita condizionata da un’espulsione quantomeno dubbia.