La Vibonese conquista un punto in casa del Teramo

TERAMO – VIBONESE 2-2

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Celentano Piacentini Soprano Tentardini; Arrigoni Santoro; Ilari (12’ st Di Francesco) Bombagi Costa Ferreira; Pinzauti (12’ st Bunino). In panchina: D’Egidio, Trasciani, Mungo, Cappa, Lasik, Birligea, Viero, Iotti, Gerbi. Allenatore: Paci

VIBONESE (3-5-2): Marson; Sciacca Bachini Mahrous; Ciotti Prezzabile Tumbarello (39’ st Vitiello) Statella Rasi (34’ st La Ragione); Parigi (16’ st Berardi) Plescia. In panchina: Mengoni, Spina, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Montagno Grillo, Riga, Mancino. Allenatore: Galfano

ARBITRO: Turrini di Firenze.

MARCATORI: 11’ pt Plescia (V), 27’ pt e 25’ st Costa Ferreira (T), 36’ st Tumbarello (V)

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Pinzauti (T), Bachini, Prezzabile Statella (V). Angoli: 5-5. Recupero: 0’ pt, 4’ st

TERAMO – Termina 2-2 la gara giocata tra il Teramo e la Vibonese. Un match che sicuramente farà più felice la compagine calabrese visto che ha giocato contro una delle formazioni che staziona nelle parti alte della classifica.

La cronaca di Teramo-Vibonese

Gli abruzzesi subiscono inizialmente un approccio più aggressivo da parte della Vibonese. Con il passare dei minuti i calabresi si rendono pericolosi e passano in vantaggio con Plescia che di sinistro non sbaglia. L’occasione dello 0-2 capita sui piedi di Plescia, ma il calciatore manda la palla fuori. Intanto Costa Ferreira non si fa pregare due volte e firma l’1-1.

Durante la ripresa il protagonista è ancora una volta Costa Ferrira che segna il secondo gol con un bel tiro a giro dal limite. La Vibonese non molla e sfiora la rete con La Ragione riuscendo a segnare il definitivo 2-2 grazie a Tumbarello.