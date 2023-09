Pallanuoto, al via l’A1 femminile con Cosenza. Gli auguri del presidente Porcaro

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

Si alzerà Domenica 1 Ottobre il sipario sul massimo campionato di pallanuoto femminile. Ai nastri di partenza unica formazione calabrese, l’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto. Per la neopromossa formazione allenata da Francesco Fasanella, esordio in trasferta contro le campionesse d’Italia dell’Equipe Orizzonte Catania. Un impegno improbo per il “sette” cosentino che certamente tenterà l’impresa di uscire indenne dal confronto, anche se non è da queste partite che ci si aspetta di fare punti, ma di fare esperienza e accrescere l’autostima certamente si. Alla compagine calabrese non mancheranno gli stimoli e la voglia di ben figurare. La squadra affronterà questa stagione notevolmente rafforzata con gli innesti di Alice Mandelli, Vittoria Occhione e delle straniere Miriam Ciudad Herrera (Spagna), Elvira Ermakova (Russia) e Enmily Salcedo Garcia (Cuba).

Per la formazione calabrese sarà la seconda esperienza nella serie A1, dopo la storica partecipazione nella stagione 2014/2015 e fino al termine della stagione 2017/2018.

Era l’epoca dell’indimenticato Presidente Giancarlo Manna e artefice della nuova promozione, Francesco Manna che ha saputo brillantemente raccoglierne l’eredità.

Tutto pronto per il debutto dell’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto, con l’augurio di ben figurare da parte del Presidente e dell’intero Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto.

“Sarà una stagione esaltante per tutto il movimento nel seguire la compagine cosentina nella massima divisione – sottolinea Alfredo Porcaro – e sarà un anno impegnativo e di grande esperienza per le nostre giovani atlete. Per qualcuna di loro sarà la prima volta nella serie A1 dove affronteranno società blasonate. Di sicuro sapranno ben figurare, iniziando un’avventura importante per la loro crescita e il loro futuro. Un in bocca al lupo al presidente, ai dirigenti, ai tecnici e alle giocatrici”.