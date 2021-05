Tocci a Tokyo, Condipodero: «È una grande gioia per lo sport calabrese»

COSENZA – «È una grande gioia per lo sport calabrese e italiano». Il commento del Presidente del Comitato calabrese del Coni, Maurizio Condipodero, non poteva che esprimere soddisfazione per la bella qualificazione di Giovanni Tocci ai Giochi di Tokyo nel trampolino 3 metri sincro in coppia con Lorenzo Marsaglia.

«Poco male per il podio appena sfiorato nella gara di Coppa del mondo disputatasi nella capitale nipponica – prosegue Condipodero -: l’obiettivo era conquistare l’Olimpiade ed è stato centrato! A nome del CONI calabrese, della Giunta e del Consiglio, mi congratulo con Giovanni e gli rivolgo il più sincero “in bocca al lupo”, augurandogli le più grandi gioie nel solco della straordinaria tradizione tecnica e agonistica della FIN calabrese e in particolare del nuoto cosentino».

Soddisfazione è stata espressa anche da Francesca Stancati, delegato provinciale Coni Cosenza: «Grandissimo. Sono orgogliosa di te».