Torna a San Marco Argentano “La Torre Rievoca – Ad Cruciatam”: tre giorni tra storia, archeologia e rievocazione medievale

Dal 21 al 23 agosto si terrà la quarta edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Fuori le Mura APS. Un fitto programma di appuntamenti che unisce il rigore della ricerca scientifica alla divulgazione.

Quando la polvere degli archivi incontra il battito del presente, la storia smette di essere semplice racconto e diventa pura immersione. Torna uno degli appuntamenti più suggestivo e attesi: dal 21 al 23 agosto a San Marco Argentano si rinnova la magia di “La Torre Rievoca – Ad Cruciatam”, giunta alla sua quarta edizione grazie all’impegno e alla passione dell’associazione Fuori le Mura APS. La manifestazione quest’anno si arricchisce del prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura, a conferma del valore culturale e divulgativo di un’iniziativa che mette in dialogo ricerca storica, archeologia e rievocazione.

Il sipario si alzerà venerdì 21 agosto alle ore 18:00 nella cornice della Biblioteca Comunale, inaugurando l’evento con una densa sessione di studi. Dopo i saluti istituzionali, il tavolo di approfondimento vedrà alternarsi voci di alto spessore scientifico e accademico: Damiano Pisarra, funzionario archeologo SABAB provincia di Cosenza; Alfonso Forgione, docente dell’Università degli Studi dell’Aquila; l’archeologo Fabio Armenise, presidente associazione culturale Compagnia d’Arme Stratos, e Armondo Moncelli; Osvaldo Gaudio, archeologo medievista, nonché funzionario parchi archeologici di Sibari e Crotone; ed Enrico Tassone, presidente Fuori le Mura APS. A moderare l’incontro sarà Elvira Sangineto, dott.ssa in filosofia e storia.

Le attività entreranno nel vivo sabato 22 agosto alla torre medievale. Dalle ore 18:00 la rievocazione inizierà con la ricostruzione di una processione medievale, aperta da una croce reliquiaria e processionale del XIII secolo. Dalle 18:30 alle 23:00 l’area si animerà con “La Torre prende vita”, caratterizzata dall’allestimento di banchi didattici e ricostruttivi, mestieri medievali, nobiltà feudale, gerarchia ecclesiale e degustazioni ispirate alla cucina del XIII secolo, affiancati da dimostrazioni di addestramento e combattimento storico con armi di fanteria e cavalleria. Alle ore 21:00 è prevista “La Partita del Re”, una suggestiva partita a scacchi tra il Signore e il Vescovo di San Marco per raccontare, mossa dopo mossa, la crociata di Martino IV contro la Sicilia del Vespro (Ad Cruciatam).

La tre giorni si concluderà domenica 23 agosto alle ore 10:30 al Mulino di Mezzo con la Battuta di Caccia Medievale. Sarà un’intensa giornata di archeologia sperimentale interamente dedicata alla ricostruzione delle pratiche venatorie del XIII secolo. Lungo un percorso allestito, i partecipanti affronteranno una battuta di caccia simulata tra sagome di selvaggina mediterranea a grandezza naturale, nascoste nella vegetazione.