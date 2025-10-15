Under 19 Eccellenza, Basket Academy si riscatta subito, battendo con autorevolezza al Pala Pulerá il blasonato Avellino Basket 77-62

Sin dalle prime battute, l’esito della gara non è mai apparso realmente in discussione. Il parziale di 25-13 nel primo quarto ha infatti indirizzato il match a favore dei giallorossi, che hanno saputo costruire su quel vantaggio un successo meritato, pur tra qualche momento di difficoltà.

Non è stata una partita semplice, di fronte a una squadra, Avellino, ben strutturata sul piano fisico e dotata tecnicamente. L’ottimo approccio iniziale dei ragazzi di coach Sabbatino ha però tracciato un solco profondo, difficile da colmare per gli ospiti, nonostante i ripetuti tentativi.

Nel corso della gara, Catanzaro ha vissuto alcune fasi di appannamento, con black-out offensivi dovuti a eccessiva frenesia nelle scelte d’attacco. Proprio in quei frangenti Avellino è riuscita ad accorciare le distanze e a rientrare momentaneamente in partita. Tuttavia, ogni tentativo di rimonta è stato prontamente respinto dalla reattività dell’Academy, capace di ricompattarsi e ritrovare ritmo e intensità.

La vera chiave del successo è stata la difesa: aggressiva, corale, intensa. Tutti coinvolti a rimbalzo, pressione costante sull’avversario, attenzione nei dettagli. Con questa condotta, i giallorossi hanno saputo neutralizzare i principali punti di forza dei biancoverdi, rendendo inoffensivi molti dei loro terminali offensivi.

Una vittoria convincente, dunque, che conferma la crescita del gruppo e rilancia le ambizioni dell’Academy Catanzaro nel prosieguo del torneo.

BASKET ACADEMY CATANZARO – AVELLINO BASKET

77-62 (25/13, 21/19, 15/16, 16/14)

BASKET ACADEMY CATANZARO: Greco 3, Pecoraro, Falappi 2, Mainoldi 2, Albertinazzi 19, Mazzocca, Giovannini 3, Pistoia, Basile 8, Giglio 16, Lucia 6, Dozic 18.

Coach: N. Sabbatino, Ass.: F. Tunno, Ass.: I. Sant’ Ambrogio

AVELLINO BASKET: De Angelis 7, Zuccardi 3, Spagnoli 11, Fianco 4, C.Carullo 10, Napolitano 2, Basco 8, Donati 12, Iannaccone, A. Carullo 5, De Blasio.

Coach: A. Curcio, Ass.: D. Pellicano

Arbitri dell’incontro: M. Migliaccio, A. Staropoli

Fortuna Mazzeo