COSENZA – Il Cosenza vince per la seconda volta consecutiva e fa festa davanti al proprio pubblico contro l’Empoli. La gara è stata condotta con un primo tempo importante mentre nel secondo si è rischiato qualcosina in alcune azioni.

Cosenza vittorioso contro l’Empoli

Il Cosenza ha sbagliato qualche circostanza al cospetto dell’Empoli che vibratamente protestato per il gol non convalidato a Ricci. «Si vince e si perde tutti insieme. Abbiamo fatto una partita importante, i ragazzi sono stati bravi nel saper gestire alcune situazioni. Sull’impegno devo dire che la squadra ha giocato veramente bene. Posso soltanto dire grazie alle persone che si sforzano nel togliersi dalle situazioni di gioco».

Il gioco dei rossoblù

Un modulo che ha portato dei risultati: 3-4-3 per 180 minuti e sei punti portati a casa da parte del Cosenza. I toscani, invece, hanno dato vita a vibranti proteste per quanto attuato in campo.

I toscani recriminano per il gol

Muzzi si dice soddisfatto per la prestazione ma non per il risultato. «Sul gol subito abbiamo avuto qualche problema di troppo. Una squadra perde e ci può anche stare ma la gara doveva andare diversamente. Ci hanno annullato un gol che era regolare: la palla è entrata di almeno mezzo metro».

Il tecnico fa un’analisi della gara giocata al “Marulla”. «Credo che questa partita sia stata fortemente condizionata dalla rete annullata. Si tratta di un momento di forte criticità ma ne usciremo fuori e anche alla grande».