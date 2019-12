Il Cosenza chiude il 2019 con una sconfitta: fa festa la Juve Stabia

JUVE STABIA – COSENZA 1-0

JUVE STABIA (4-3-3): Russo 6; Vitiello 6 Troest 6 Fazio 6 Ricci 6; Buchel 5,5 (16’ st Mallamo 6) Calò 6 Addae 6; Canotto 6 (18’ st Cissè 6) Forte 6,5 Bifulco 6 (32’ st Rossi sv). In panchina: Branduani, Lia, Boateng, Melara, Di Gennaro, Izco, Todisco, Del Sole, Germoni. Allenatore: Caserta 6.

COSENZA (3-4-3): Perina 6; Idda 5,5 Capela 5,5 Legittimo 6; Corsi 6 Broh 6 Sciaudone 5,5 D’Orazio 5,5 (28’ st Lazaar sv); Machach 5,5 (34’ st Pierini sv) Rivière 6 Baez 6 (38’ st Greco sv). In panchina: Saracco, Litteri, Schiavi, Trovato, Bittante. Allenatore: Braglia 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.

MARCATORE: 45’ st Forte (J).

NOTE: spettatori 4.454 di cui oltre 761 ospiti. Espulso al 44’ st il direttore Trinchera (C) per proteste. Ammoniti: Ricci, Calò (J), Sciaudone, Legittimo, Corsi, Capela, Lazaar (C). Angoli: 6-6. Recupero: 0‘ pt, 5‘ st.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Sconfitta del Cosenza che blocca a due i risultati utili consecutivi nell’impegno in terra campana con la Juve Stabia.

Ultimo appuntamento del 2019 per il Cosenza impegnato in casa della Juve Stabia (foto pagina Facebook). I rossoblù giovano con il 3-4-3: assente Bruccini per squalifica. Non convocati, causa infortunio, Carretta, Kanoutè e Kone. Padroni di casa con diverse defezioni giocano al “Romeo Menti” con il 4-3-3. Il Cosenza è reduce dal successo contro l’Empoli.

Cosenza e Juve Stabia, punteggio fermo sul pari

Primi momenti di studio da parte di entrambe le formazioni scese in campo. Al minuto 11 Forte calcia sotto l’incrocio dei pali ma Perina si oppone con decisione: occasione della squadra campana. Sull’azione successiva Troest prova la torsione ma la sfera non inquadra lo specchio. Gara piuttosto intensa con continui capovolgimenti di fronte.

Ricci al 28’ calcia direttamente verso la porta di Perina senza inquadrarla: tiro da dimenticare per il calciatore gialloblù. Pericolo per la difesa del Cosenza. Mancino volante di Addae dalla sinistra e diagonale che termina di poco alto sopra la traversa. Nessun minuto di recupero e squadre negli spogliatoi.

Gialloblù a segno con Forte

Ripresa senza cambi. Al minuto 6 del secondo tempo uscita decisiva di Russo su Idda che viene ostacolato a pochi metri dalla linea di porta. Mallamo e Cissè entrano al posto di Buchel e Canotto. Schema da calcio d’angolo e imbeccata di testa di Addae. Braglia inserisce la carta di Lazaar per scuotere le azioni offensive dei rossoblù.

Cosenza che inserisce forze fresche mediante l’ingresso di Pierini e Greco al posto di Machach e Baez: Braglia passa al 4-2-3-1. La Juve Stabia conquista un calcio di rigore per un tocco di mano di Capela: bracco largo e tiro dal dischetto segnato da Forte. Intanto l’arbitro assegna 5 minuti di recupero. Nel finale Corsi calcia dalla distanza ma la palla termina fuori senza alcuna deviazione. Da due passi Idda sbaglia clamorosamente un gol praticamente fatto: termina così il 2019 per Juve Stabia e Cosenza.

Alessandro Artuso