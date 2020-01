COSENZA – Parte il mercato in entrata del Cosenza con l’arrivo di Raúl José Asencio Moraes (foto sito ufficiale). L’attaccante giunge in riva al Crati con la formula del prestito fino al 30 giugno 2020. Il classe 1998 ha firmato con il club rossoblù dopo l’esperienza non positiva al Pisa. A comunicare la notizia è stata la società di via degli Stadi mediante una nota. Dopo la cessione in prestito di Litteri al Padova arriva il primo rinforzo per Piero Braglia.

Asencio è del Cosenza

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raúl José Asencio Moraes. Il calciatore, proveniente dall’A.C. Pisa 1909, ha disputato in Toscana la prima parte dell’attuale stagione. L’attaccante, è nato a Vila-real, in Spagna il 20 maggio 1998. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, che lo ha prelevato dal Burriana (club dilettantistico spagnolo) facendogli firmare un contratto triennale. Nell’estate del 2017 viene ceduto in prestito all’Avellino, con cui esordisce tra i professionisti a 19 anni. L’annata in biancoverde si conclude con 6 reti in 31 presenze. Nella stagione successiva si formalizza il suo trasferimento, sempre in prestito, al Benevento, dove centrerà il bersaglio tre volte in 21 gare».