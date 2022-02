Presunte molestie al liceo di Castrolibero, il ministro invia gli ispettori

CASTROLIBERO – “Abbiamo deciso di inviare i nostri ispettori – ha detto il ministro Bianchi – per ricostruire la vicenda, nel pieno rispetto delle prerogative della magistratura. Esprimo tutto il mio sostegno e la mia vicinanza alla comunità scolastica della Calabria. Se dovesse essere confermato quanto denunciato da ragazze e ragazzi dell’istituto, sarebbe inaccettabile”.

Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi spiega perchè ha deciso di inviare gli ispettori al Valentini Majorana ovvero per “afforzare l’azione di verifica già avviata dall’Ufficio scolastico della Calabria”.

“Ci sono professori che mi sostengono e sono pronti a testimoniare a mio favore“, ha detto, intanto, la studentessa che ha presentato formale denuncia ai carabinieri in merito alle molestie subite, facendo scattare anche l’inchiesta conoscitiva da parte della Procura della Repubblica di Cosenza. La giovane ha riferito anche che il professore destinatario della sua denuncia le avrebbe chiesto foto per ottenere la sufficienza in matematica e fisica, le materie che insegna.

I ragazzi chiedono chiarezza e concretezza per sospendere la loro protesta e riferiscono che consegneranno simbolicamente le chiavi della scuola soltanto agli ispettori ministeriali, che, secondo quanto si é appreso, dovrebbero arrivare a Castrolibero già questa mattina