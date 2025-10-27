Calabria Food Tour porta i sapori autentici ad Atlanta: il 30 ottobre cena-evento con lo chef Daniele Furfaro di Mezzaluna 

La Calabria sbarca ad Atlanta grazie a Calabria Food Tour, che organizza una cena-evento esclusiva per celebrare la tradizione culinaria calabrese all’estero. L’appuntamento è per giovedì 30 ottobre presso il ristorante Mezzaluna, ad Atlanta.

Protagonista della serata sarà Daniele Furfaro, chef e anima di Mezzaluna, con una storia che intreccia passione, sacrificio e il forte legame con le radici.

Nato a Taurianova nel 1986, Daniele ha respirato il profumo della pasticceria sin da bambino, osservando il fratello maggiore lavorare nel laboratorio vicino casa. A soli 14 anni era già operativo tra forni e fornelli, passando dalla pasticceria alle cucine, fino a specializzarsi tra le esperienze a Polistena, Taurianova, e poi negli Stati Uniti, dove ha lavorato tra Miami, New York e Atlanta.

Nel 2020, dopo la scomparsa del fratello e fondatore di Mezzaluna, Daniele decide di rilevare il ristorante, rinnovandolo completamente insieme alla moglie Giusy – anche lei originaria di Taurianova – per farne un punto di riferimento della cucina italiana elegante ad Atlanta.

Con 80 posti tra sala interna e veranda esterna, Mezzaluna è diventato un punto d’incontro per chi cerca qualità, accoglienza e una vera esperienza italiana nel cuore della Georgia.

Il 30 ottobre sarà un’occasione speciale per celebrare i legami tra la Calabria e gli Stati Uniti e accoglierà i foodblogger di Calabria Food Tour, Wlady Nigro e Alessio Abate.

La cena “Calabria Food Tour” nasce dal desiderio di creare connessioni autentiche tra calabresi nel mondo e prevede un menù elaborato in cui gli ingredienti freschi locali incontrano i sapori italiani.

MENU DELLA SERATA:

Antipasto: Tartina salata di melanzane con ‘nduja e caprino.

Main course: risotto di zucca, funghi porcini e polvere di castagne; coscia di agnello al forno con liquirizia; pesce spada al limone e patate dolci.

Dessert: gelato al bergamotto.

In abbinamento i vini della cantina calabrese Librandi.