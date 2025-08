Catanzaro, sbarca Mattia Liberali: colpo a effetto strappato al Milan

CATANZARO – Domani a Catanzaro sarà il giorno dell’arrivo di Mattia Liberali, giovane promessa del calcio italiano, che la società del Presidente Noto è riuscito a strappare niente di meno che al Milan, con cui il centrocampista dalle spiccate doti offensive, ha appena concluso un tour promozionale dall’altro capo del mondo, mettendo a segno diversi spezzoni di partita con i più blasonati compagni e un consenso unanime sulle sue doti. Davvero un colpaccio ascrivibile al buon lavoro del Direttore Sportivo Ciro Polito, anche se in caso di futura rivendita del campioncino in erba, ai rossoneri verrà riconosciuto il 50×100 del valore del suo cartellino. Di certo la curiosità per questo nuovo Catanzaro ai nastri di partenza, che avrà in panchina il Mister Alberto Aquilani è davvero tanta. Mantenendo i piedi a terra e senza fare proclami roboanti, dopo le ultime entusiasmanti stagioni in cadetteria, il Catanzaro sembra atteso a un campionato in cui ci sarà da divertirsi, specie per la trazione “anteriore” innestata dai contemporanei acquisti di Nuamah, Alesi, Cissè, e per certi versi anche di quel Favasuli proveniente dal Bari ma di proprietà della Fiorentina, da cui è stato prelevato a titolo definitivo. Questi giocatori hanno nel loro DNA calcistico una propensione alla creatività e a saltare l’avversario tramite un secco dribbling, ovvero fra le più belle caratteristiche che possano essere sfoggiate da un calciatore a vantaggio di tutta la squadra. Se a questo aggiungiamo l’impagabile cornice offerta dal pubblico di fede giallorossa (la quota abbonamenti è ormai vicina toccare le 5000 unità), non soltanto all’interno delle mure amiche dello Stadio intitolato alla memoria di Nicola Ceravolo, allora questo clima euforia che si respira in città pare assolutamente legittimato. Domani quindi il primo allenamento con i compagni di squadra a ranghi compatti verso il primo impegno ufficiale della stagione, ovvero la gara secca valevole per il primo turno di Coppa Italia, che si giocherà venerdi 15 agosto (ore 18.30), contro il temibile Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La società giallorossa è intenta a completare l’organico su cui opererà Mister Aquilani tenendo anche in caldo delle possibili cessioni che saranno valutate solo se arriveranno delle offerte economiche congrue. Emblematico il caso di Federico Bonini, giovane che l’anno scorso ha strabiliato mettendo a segno ben nove reti, sul quale ci sarebbe l’interesse concreto di Cremonese, che sta preparando una squadra che possa salvarsi agevolmente in serie A, il Monza che invece vorrebbe risalire prontamente nella massima serie e anche degli spagnoli dell’ Almeria, senza però che sia stata formalizzata una proposta giudicata allettante. Se proprio bisognerà privarsi del forte centrale, la società giallorossa vorrà monetizzare per realizzare una più che mai benedetta plusvalenza; mentre l’altro fronte dal quale si attendono novità è quello dell’attaccante Tommaso Biasci, per il quale nelle scorse settimane si erano segnalati sondaggi da parte di due team ambiziosi di serie C, ovvero Benevento e Salernitana. Sul fronte delle entrate, anche qui si procede con calma, valutando dei giocatori che abbiamo caratteristiche simili a quelle di Marco Pompetti, il cui infortunio nell’amichevole contro il Napoli avrà delle conseguenze sul rientro in campo dell’ottimo centrocampista almeno fino alle prime settimane del 2026. Si starebbe valutando la candidatura di Simone Bastoni lo scorso anno a Cesena, resa complicata dal contemporaneo interesse anche di Monza ed Avellino e parrebbe non essere stata scartata, nemmeno dall’arrivo di Mattia Liberali, l’intenzione di acquisire una nuova punta esterna, che dovrebbe a questo punto essere un giocatore di capacità ed esperienza, facente parte dei cosiddetti Over.

Vittorio Pio