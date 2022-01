CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una rapina è stata compiuta nella tarda serata di ieri ai danni di una tabaccheria in contrada Ciminata a Corigliano Rossano. Secondo quanto si apprende, in tre, con il volto travisato e armati di pistola hanno minacciato il titolare del tabacchino e si sono fatti consegnare il denaro custodito in cassa. Il bottino ammonta a circa 700 euro. Sulla rapina ha avviato le indagini la Polizia di Stato.