Drammatico incidente sulla Statale 106, morto un 32enne

MONTEPAONE (CZ) – Dopo le 3 giovanissime vite spezzate a Sibari, un’altra vittima poco più che trentenne muore a seguito di un terribile incidente stradale, avvenuto nel comune di Montepaone, nel catanzarese. A causa dell’impatto tra un‘auto (una Fiat Punto) e una moto, le cui cause sono in corso di accertamento, è morto un 32enne, Francesco Cannistrà, che si trovava alla guida della moto di grossa cilindrata e deceduto in ambulanza dopo essere stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Cannistrà, era un giovane ma già affermato chef, che aveva aperto un’attività a Soverato. Lascia la moglie e il figlio di pochi mesi.