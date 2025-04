Dove mangiare calabrese a Roma: “Calabriati”, la gastronomia che porta la Calabria in tavola

By

Nel cuore di Roma, tra i vicoli ricchi di storia che conducono a Piazza di Spagna, si nasconde un piccolo tesoro gastronomico che profuma di Sud: “Calabriati”, una gastronomia calabrese che sta conquistando romani e turisti con i suoi sapori schietti e veraci.

In una tranquilla traversa a due passi da Piazza di Spagna, in Via di Capo le Case, c’è un posto che profuma di casa, di Sud, di genuinità.

“Calabriati” è un piccolo angolo di Calabria nel cuore di Roma, un locale accogliente e curato nei dettagli.

Pamela Parentela e Daniele Critelli sono due giovani imprenditori catanzaresi che, per tanti anni, hanno gestito con successo attività commerciali nella loro città.

Nel periodo successivo alla pandemia, tutta la famiglia ha deciso di abbandonare la propria terra e trasferirsi a Roma, reinventandosi con un nuovo e stimolante progetto.

Con il cuore colmo di speranza, marito e moglie hanno aperto, a dicembre 2023, a Roma, una gastronomia tutta calabrese, un angolo autentico in cui i sapori, le tradizioni e l’accoglienza del Sud rivivono ogni giorno.

Il tagliere

“Ho la Calabria nel cuore, così ho deciso di portarla con me”, racconta Pamela con un sorriso pieno di nostalgia e orgoglio.

La scelta di trasferirsi a Roma non è stata priva di difficoltà, ma Pamela e Daniele non hanno mai perso di vista il loro obiettivo: valorizzare la cultura gastronomica calabrese, senza compromessi.

Ogni prodotto selezionato racconta una storia: dal tartufo nero del Pollino, un diamante con un aroma inconfondibile e delicato, alle marmellate di arance o di bergamotto biologiche, prodotte secondo natura e tradizione.

Per chi entra nel loro negozio, Pamela e Daniele, affiancati dai loro figli, sono molto più che commercianti: sono ambasciatori di una terra ricca di sapori e di cuore.

Non solo ‘nduja di Spilinga, nel vasto assortimento di prodotti tipici calabresi da “Calabriati” si trovano anche peperoni cruschi, peperoncini ripieni, conserve di verdure sott’olio, miele, dolci della tradizione e perfino una vasta selezione di bottiglie di vino e liquori calabresi.

Per far conoscere al meglio le eccellenze della loro terra, hanno introdotto nel locale una formula di degustazione che permette ai clienti di esplorare i sapori autentici della Calabria.

I visitatori possono deliziarsi con una selezione di salumi artigianali come la salsiccia casereccia, la soppressata e l’iconica ‘nduja di Spilinga, accompagnati da formaggi tipici come il pecorino calabrese, la provola e il caciocavallo, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino calabrese, per offrire ai turisti un’esperienza culinaria completa e immersiva.

Se vi trovate nella Capitale andate a trovarli, vi accoglieranno con un caldo sorriso e un ghiotto panino ripieno di sapori di Calabria.

Fortuna Mazzeo