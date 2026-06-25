L’Estate di Uramare a Crotone: la rivoluzione fresca di Poke e Insalatone

Dal tonno rosso alla sardella di Cirò Marina: la freschezza autentica che unisce il mondo e la Calabria in un’unica bowl.

Nato con l’idea di scardinare i vecchi paletti della ristorazione tradizionale, Uramare si presenta a Crotone con un concept totalmente nuovo e di rottura: un “cibo da tutto il mondo” che rifiuta le etichette rigide. Non un semplice sushi bar, ma un laboratorio gastronomico aperto e inclusivo, dove i confini geografici si annullano per dare vita a una cucina fusion internazionale guidata da una logica chirurgica e virtuosa. La trasparenza dei prezzi, l’eliminazione del costo del coperto e una vera e propria crociata contro lo spreco alimentare si uniscono a un approccio pop e flessibile, capace di far sedere allo stesso tavolo famiglie, amanti del crudo e appassionati di street food globale, mantenendo sempre salda un’identità culinaria fortemente ancorata al territorio.

L’estate chiede freschezza, leggerezza e immediatezza, ma a Crotone questa esigenza non fa rima con banalità. Uramare ha preso il concetto di bowl estiva, lo ha spogliato della standardizzazione da fast-food e lo ha trasformato nel pilastro centrale della sua offerta per la bella stagione. Il segreto di questa rivoluzione risiede in una regola d’oro semplicissima: gli stessi ingredienti d’eccellenza selezionati per il sushi finiscono dritti nei poke e nelle insalatone.

Il poke da Uramare diventa così un’esperienza accessibile e trasparente, proposta al prezzo fisso di 13,90 euro che elimina sul nascere le vecchie barriere dei menu tradizionali. Questa formula è disponibile sette giorni su sette, sia a pranzo che a cena, mantenendo la stessa convenienza sia per chi sceglie di godersi l’atmosfera del locale al tavolo sia per chi preferisce un asporto veloce da consumare in spiaggia.

Per chi cerca un’alternativa fresca e leggera, Uramare ha pensato alla sezione delle insalatone, divisa in due opzioni speculari e ugualmente stuzzicanti. Da una parte ci sono le ricette fisse nate dall’estro dello chef, dove la freschezza vegetale incontra la purezza del mare, come l’insalata con tartare di tonno rosso nostrano o la versione con tonno grigliato. Dall’altra parte spicca la formula della personalizzazione totale, che permette di sostituire interamente il riso con una base verde a scelta tra lattuga, rucola o misticanza, mantenendo intatta la generosa struttura della bowl classica che prevede ben tre proteine e quattro ingredienti extra.

Il vero colpo di genio estivo è però il poke alla sardella di Cirò Marina, un abbinamento inedito che ridefinisce completamente il concetto di fusion. In questa specialità, l’iconico “caviale” calabrese esce dai confini tradizionali del pane e della pizza per legarsi al riso e alle consistenze fresche della bowl. La sardella, selezionata da una produzione artigianale locale, regala al piatto una sferzata marina, sapida e piccantina che avvolge gli altri ingredienti, trasformando un trend internazionale in un tributo assoluto all’identità crotonese.

La selezione dei prodotti è un vero e proprio cortocircuito geografico che unisce l’oceano ai piccoli produttori locali. La scelta delle proteine spazia dal pregiato tonno rosso nostrano a polpo, calamari e il pollo della storica macelleria Parrinelli di Crotone.

La vera spinta identitaria arriva dai topping della calabresità estrema, dove spiccano la dolcezza della cipolla rossa di Tropea e la croccantezza delle chips di patate viola della Sila.

Anche se poke e insalatone sono i re indiscussi della stagione, il bello di Uramare è che nessuno a tavola si sente mai escluso. Se c’è chi preferisce evitare il crudo, il menu offre ottime alternative calde e sfiziose: si va dai tacos croccanti con pollo e avocado fino alla cottura perfetta della picanha alla brace, passando per le empanadas artigianali farcite con un ragù speziato. Il finale è un rito goloso a cui è impossibile rinunciare grazie ai maki dolci, un’esclusiva introvabile altrove. Tra questi spicca il Dubai Kataifi, un roll che unisce la croccantezza della pasta kataifi alla cremosità di Nutella e pistacchio, il modo perfetto per chiudere in bellezza l’estate di Crotone.

L’estate da Uramare non è solo una scelta di menu, ma un modo di vivere la tavola in totale libertà. Che ci si accomodi per un pranzo fresco dopo il mare o per una cena sotto le stelle, il locale si conferma il punto di riferimento estivo a Crotone per chi cerca qualità senza formalismi. Tra l’esplosione di sapore della sardella nel poke, la leggerezza personalizzabile delle insalatone e la golosa sorpresa dei maki dolci, l’esperienza si trasforma in un viaggio che unisce il mondo intero, per poi farvi ritornare, puntualmente, a godervi il meglio della Calabria.

Fortuna Mazzeo