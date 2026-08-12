Pertina (Acri): Michele Pecora per festeggiare i 40 anni della Festa degli Amici

Nell’estate calabrese delle rassegne musicali, delle feste di paese e delle sagre, ci sono appuntamenti che più di altri raccontano un l’evoluzione di un luogo, di un quartiere, di una contrada e, soprattutto, le persone che la popolano.

Così, nella ricca programmazione estiva di Acri, comune della provincia di Cosenza famoso per le sue tantissime frazioni, più di cento, una menzione particolare la merita la Festa degli Amici di Pertina che si svolge da 40 – e non sentirli – anni! Un appuntamento che nel corso dei decenni si è rinnovato: ha cambiato veste (dai concerti, ai tornei di giochi popolari, fino alla ormai tradizionale sagra dello spezzatino) e location (i meno giovani ma più assidui frequentatori ricorderanno l’originaria e più “bucolica” sede, dove auspichiamo in futuro possa ritornare).

IL PROGRAMMA

Anche l’edizione 2026 è organizzata dalle donne dagli uomini del circolo ricreativo “Il Ritrovo”, di cui ricorrono i 31 anni dalla fondazione e di cui è veterano presidente Salvatore Fabbricatore.

La manifestazione si articolerà come di consueto in due giornate. La prima – lunedi 17 agosto – sarà dedicata principalmente ai tornei ludici (giochi di carte – Ruota della Fortuna), per poi concludersi con l’esibizione serale del gruppo musicale degli Italo Swing.

Il concerto di Michele Pecora

Il momento più importante della seconda data – in programma martedì 18 – sarà invece il concerto del noto cantautore Michele Pecora, figura di rilievo della musica pop d’autore italiana anni ’70 e ’80. L’interprete e autore della celebre “Era lei” sarà, infatti, protagonista del live in programma alle ore 22.00 per un’esclusiva tappa del suo “Fra le corde UNA VITA Tour 2026“.

Per entrambe le giornate della Festa sarà attivo lo stand gastronomico con tavoli all’aperto, per trascorre una piacevole serata di metà agosto, nel fresco e accogliente borghetto di Pertina (circa 900 metri slm).

