PVR, tra limiti al contante e pagamenti digitali: come cambierà il settore delle ricariche

La nuova soglia da 100 euro per le ricariche cash accelera la trasformazione dei Punti Vendita Ricarica tra controlli più rigidi, tracciabilità e nuove abitudini dei giocatori

Il settore dei Punti Vendita Ricarica si prepara a vivere una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni. L’entrata in vigore del limite settimanale di 100 euro per le ricariche in contanti sui conti di gioco online rappresenta infatti molto più di una semplice modifica normativa: sarà l’inizio di un nuovo modello operativo destinato a cambiare il rapporto tra rete fisica, giocatori e sistemi di pagamento.

La misura riguarda esclusivamente le ricariche cash effettuate nei PVR e non le normali giocate nelle agenzie retail autorizzate, con un limite introdotto con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità, incentivare i controlli in tempo reale e ampliare la tutela del giocatore, soprattutto sul fronte della prevenzione del gioco patologico e della gestione dei flussi economici non monitorabili. Grazie ai nuovi sistemi di verifica, infatti, le piattaforme autorizzate possono controllare automaticamente le operazioni effettuate dagli utenti e bloccare eventuali ricariche superiori alla soglia consentita. Una novità che punta a rendere più sicuro e trasparente il comparto del gioco online, come documentato da Slotmania.it,ma che allo stesso tempo sta alimentando forti discussioni tra concessionari ed esercenti.

Molti operatori ritengono infatti che il limite dei 100 euro sia troppo restrittivo rispetto alle abitudini della clientela italiana. In numerosi punti vendita il contante continua a essere il metodo di pagamento più utilizzato e diversi esercenti sostengono che molti clienti preferiscano effettuare una singola ricarica più alta per organizzare più sessioni di gioco senza dover tornare frequentemente nel punto vendita. Secondo altri, invece, il rischio concreto è quello di una riduzione del traffico nei PVR e di uno spostamento di alcuni utenti verso circuiti alternativi o piattaforme estere non autorizzate. Una possibilità che preoccupa soprattutto in un contesto in cui il mercato illegale online continua a mostrare una forte capacità di adattamento e rigenerazione. Il dibattito ruota anche attorno a una differenza considerata controversa da molti operatori: mentre le ricariche cash nei PVR sono soggette al limite settimanale, nelle agenzie tradizionali è ancora possibile effettuare giocate in contanti superiori ai 100 euro. Una distinzione che rischia di creare confusione tra gli utenti e di penalizzare soprattutto il comparto delle ricariche online.

Novità queste che si inseriscono in un panorama già in grande trasformazione: si stanno diffondendo sempre di più, infatti, wallet elettronici, carte di pagamento, app e strumenti digitali che sono destinati a ridurre progressivamente la dipendenza dal contante. Per molti analisti questa trasformazione appare inevitabile e potrebbe modificare profondamente il ruolo stesso dei PVR nei prossimi anni. Che dovranno evolversi e cambiare pelle: da semplici luoghi di ricarica a centri di assistenza e supporto digitale per i giocatori, dove diventeranno sempre più importanti servizi legati alla gestione degli account, ai pagamenti elettronici e all’identificazione degli utenti.

Per i Punti Vendita Ricarica si apre quindi una stagione di cambiamenti profondi, in cui sicurezza, innovazione tecnologica e sostenibilità economica dovranno trovare un nuovo punto di equilibrio. Un nuovo passaggio fondamentale per la crescita di un comparto, quello del gioco d’azzardo pubblico e legale, ormai sempre più centrale nella filiera economica, fiscale e professionale del nostro paese.