“La vera nascita della questione”: l’ultimo libro di Mario Caligiuri è sulla storia del Sud

COSENZA – “La vera nascita della questione. Le conseguenze sul Meridione della prima Guerra Mondiale e del Referendum istituzionale” è il titolo dell’innovativo libro di Mario Caligiuri, edito da Grimaldi & C. per le strenne natalizie.

Dalla quarta di copertina:

“Sulla questione meridionale è davvero difficile scrivere qualcosa di nuovo. Di sicuro è il tema politico centrale della storia nazionale, che pesa sul passato, sul presente e sul futuro. In questo scorrevole ma approfondito volume si documenta l’ipotesi che la nascita della questione sia diventata irreversibile con la Prima Guerra Mondiale e con il Referendum istituzionale. In modo serrato si pongono due Italie a confronto, con storie e culture diverse che dopo 160 anni fanno ancora fatica a capirsi. Emergono le responsabilità delle classi dirigenti del Mezzogiorno che non tutelano sistematicamente gli interessi dei cittadini che pure le esprimono. Il libro unisce punti dispersi ma tutti alla luce del sole. Si legge allora che un premio Nobel per la pace come Ernesto Teodoro Moneta possa diventare uno dei più strenui sostenitori dell’entrata in guerra, che Vittorio Emanuele Orlando si proclami orgogliosamente mafioso, che la democrazia possa trovare nuova linfa riflettendo a fondo su un tema inattuale come la monarchia. Probabilmente per comprendere le autentiche ragioni della mancata unità occorre cogliere i segnali deboli. É il tentativo di questo libro spiazzante, che fuoriesce dai luoghi comuni, scritto da uno dei più originali e brillanti meridionalisti delle ultime generazioni”.

L’autore

Mario Caligiuri è professore ordinario di pedagogia della comunicazione all’Università della Calabria. Laureato in storia, è il Presidente della Società Italiana di Intelligence. Tra i suoi libri, “Breve Storia della Calabria” (1996), “La formazione delle Élite. Una pedagogia per la democrazia” (2003), “Come i pesci nell’acqua. Immersi nella disinformazione” (2019) e, con Giorgio Galli, “Il potere che sta conquistando il mondo. Le multinazionali dei paesi senza democrazia” (2020). Autore della voce “Intelligence” per l’Enciclopedia Italiana dell’Istituto Treccani.