Serie B, Catanzaro sogna, Cosenza lancia la sfida al Parma

Una doppia presenza davvero interessante quest’anno per la Calabria calcistica, che vanta compagini di alto profilo tecnico e dal rendimento di spessore. In particolare, quest’ultimo ruolo è appannaggio del Catanzaro che vive nei piani altissimi della graduatoria, mentre il Cosenza sabato, in casa del Cittadella è incappato nella terza sconfitta consecutiva che ne ha un po’ tarpato le ali, anche perché giunta dopo l’inatteso ko casalingo con la Ternana .

Per i rossoblù però all’orizzonte c’è una gara bellissima da giocare, stimolante, per quanto comunque anche particolarmente pericolosa. Allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” arriva infatti la capolista Parma ed è ovvio che si tratta di una gara di cartello che l’undici di Fabio Caserta vuole vivere ed affrontare la massimo delle proprie possibilità per riprendere il cammino ed inquadrare nuovamente la zona che conta della graduatoria.

Il Catanzaro invece, dopo un momento di appannamento, è di nuovo in forma smagliante e, la terza vittoria di fila conquistata sul Pisa conferma che la squadra di Vincenzo Vivarini si è ripresa alla grande e può battagliare, senza se e senza ma, per un posto nella prossima serie A.

Per i rossoblù cosentini le quote scommesse sulla serie B sembrano al momento piuttosto ‘severe’ visto che è il Parma il grande favorito, con una quota per il 2, pari a 2.16 contro il 3.40 del segno 1, di poco ma comunque superiore al 3.30 del pareggio. Va decisamente meglio ai giallorossi catanzaresi, il cui successo nella trasferta di Ascoli ha una valutazione attuale pari a 2.70, contro il 2.76 del segno 1 e il 3.05 del pareggio.

Sfide tutte da vivere per i due club calabresi che, pur fra qualche inevitabile alto e basso, si stanno facendo fortemente rispettare in un torneo come quello di serie B che propone tante piazze importanti ed al tempo stesso ambiziose.