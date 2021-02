Calciomercato Crotone, il bilancio di Vrenna: «Soddisfatti per quanto fatto»

CROTONE – Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è intervenuto ai microfoni di Fctv rispondendo alle domande inviate dai giornalisti per tracciare un bilancio del calciomercato di riparazione degli squali – che in entrata si è concluso con l’arrivo del francoalgerino Adam Ounas – e per analizzare il momento della sua squadra.

«Un mercato difficile – l’ha definito Vrenna – ma siamo più che soddisfatti per quello che abbiamo fatto sia nel mercato estivo che a gennaio. Abbiamo portato un giocatore importante come Di Carmine e poi abbiamo preso Ounas che è un fuoriclasse. Appena troveremo la quadra in difesa avremo tutte le possibilità con questa rosa di centrare la salvezza». Federico Panza (in prestito fino al 30 giugno 2021 al Biancavilla), Francesco Rodio (cessione in prestito fino al 30 giugno 2021 all’Alma Juventus Fano) e Zak Ruggiero (cessione in prestito fino al 30 giugno 2021 alla Pro Sesto) sono invece i nomi delle operazioni in uscita.

Al lavoro per il Milan

Intanto, dopo il lunedì di riposo, il Crotone ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al centro sportivo. Nella prima seduta settimanale in vista della sfida di San Siro contro il Milan, in programma domenica alle ore 15, gli squali sono stati impegnati – dopo l’attivazione – tra postazioni tecniche, possesso e una partitella a campo ridotto. A chiudere la ripresa, un lavoro aerobico.

Prima seduta con i nuovi compagni per il neo acquisto Ounas.

Dall’infermeria

Pedro Pereira – uscito anzitempo contro il Genoa – ha rimediato una contrattura al muscolo popliteo della gamba sinistra e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico.

Per domani è in programma una doppia sessione, sempre all’Antico Borgo.