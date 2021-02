Tobia Loriga torna sul ring per difendere il titolo italiano dei welter

CROTONE – Tobia Loriga è volato alla volta di Milano dove domani sera proverà a difendere il titolo italiano dei pesi welter conquistato lo scorso 13 novembre a Mantova battendo il salernitano Dario Socci.

Nella Milano Boxing Night il campione di Crotone (32-8-3 con 6 KO) affronterà l’imbattuto peso welter cremonese Nicholas Esposito (13-0 con 5 KO) sempre sulla distanza delle dieci riprese.

Per lo “squalo” Loriga, 44 anni il prossimo 1 marzo, sarebbe il quarto titolo italiano dei pesi welter, il terzo consecutivo.

L’incontro, salvo anticipi dell’ultim’ora, è in programma per le 20.20. E l’incitamento, ovviamente, è sempre lo stesso: “Forza Crotone!”

Gli altri titoli da assegnare

Quello dei welter non sarà l’unico titolo italiano in palio. Nel contesto della stessa lunga serata meneghina Daniele Scardina (18-0 con 14 KO) sfiderà lo spagnolo Cesar Nunez (17-2-1 con 9 KO) per il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi supermedi sulla distanza delle dodici riprese, mentre il campione internazionale IBF dei pesi welter Maxim Prodan (18-0-1 con 14 KO) difenderà il titolo contro il ferrarese Nicola Cristofori (11-2-2 con 1 KO). E ancora Francesco Grandelli (14-1-1 con 2 KO) sfiderà Davide Tassi per il vacante titolo internazionale IBF dei pesi piuma sulla distanza delle dieci riprese.

L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN e in seguito on demand.