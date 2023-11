Le professioni IT che guideranno il mercato del lavoro nel prossimo decennio

Il settore IT è in rapida espansione e si prevede che questa crescita proseguirà anche nei prossimi 10 anni. La digitalizzazione sta trasformando il mondo del lavoro e la richiesta di professionisti IT aumenterà in maniera esponenziale. Analizziamo nel dettaglio le figure più ricercate, con l’idea di guidare che sta diventando programmatore informatico a scegliere l’ambito più adatto ai suoi interessi.

Sviluppatore software

Lo sviluppatore software è una delle professioni più richieste e meglio retribuite nell’ambito IT. Si occupa di progettare, realizzare, testare e mantenere software su misura, siti web, app mobile e qualsiasi tipo di sistema informatico. Può padroneggiare diversi linguaggi di programmazione come Java, Python, JavaScript, C++ e avere profonde competenze in aree come algoritmi, strutture dati, architetture software, design pattern. Tra le abilità chiave: problem solving, pensiero logico, attenzione ai dettagli.

Esperto di cybersecurity

La protezione di dati e sistemi diventa sempre più cruciale con la crescente digitalizzazione. L’esperto di cybersecurity si occupa di gestire la sicurezza informatica di aziende, organizzazioni e infrastrutture strategiche, prevenendo e contrastando attacchi informatici. Deve conoscere tecniche di ethical hacking, crittografia, protezione delle reti, gestione delle vulnerabilità. Tra le competenze fondamentali: conoscenza delle normative sulla privacy, capacità investigative e di threat intelligence.

Analista di big data

L’analista di big data estrae informazioni di valore da enormi volumi di dati eterogenei, per supportare il processo decisionale aziendale e identificare nuove opportunità di business. Deve padroneggiare linguaggi di programmazione come SQL, Python e strumenti come Hadoop, Spark, oltre ad avere competenze statistiche, di machine learning e capacità di storytelling. Tra le caratteristiche essenziali: pensiero analitico, curiosità intellettuale, conoscenza del business di riferimento.

Esperto di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta trasformando moltissimi settori, dalla medicina alla finanza. L’esperto di AI studia, progetta e sviluppa algoritmi, modelli predittivi e sistemi di machine learning in grado di elaborare dati, riconoscere pattern e automatizzare processi complessi. Deve conoscere linguaggi come Python, framework come TensorFlow e padroneggiare tecniche di deep learning. Fondamentali il pensiero critico e la conoscenza di data science e statistica.

Sviluppatore blockchain

La blockchain è una tecnologia emergente dalle enormi potenzialità. Lo sviluppatore blockchain progetta e implementa applicazioni decentralizzate, smart contract, protocolli di consenso e sistemi basati su registro distribuito con caratteristiche di trasparenza, immutabilità e sicurezza. Deve conoscere il linguaggio Solidity, necessario su Ethereum. Requisiti essenziali: competenze di crittografia e sicurezza informatica.

Sviluppatore realtà aumentata/virtuale

Gli sviluppatori di realtà aumentata e virtuale creano esperienze immersive e coinvolgenti per vari utilizzi, dal gaming all’educazione, dalla medicina alla manifattura. Devono padroneggiare game engine come Unity o Unreal Engine, linguaggi come C# e librerie come ARCore o ARKit. Indispensabili creatività, competenze 3D e conoscenza delle interfacce utente.

Altre professioni tech emergenti

Tra le altre figure IT con ottime prospettive per il prossimo decennio ci sono l’esperto di robotica e automazione, il progettista UX/UI, lo sviluppatore di app mobile, l’esperto di computer vision, il growth hacker, il DevOps engineer e il cloud architect. Queste professioni sono e saranno molto ricercate per guidare la trasformazione digitale di aziende e organizzazioni.

In sintesi, la richiesta di professionisti IT altamente qualificati è in costante crescita. Candidati con una solida formazione tecnica, curiosità intellettuale e voglia di apprendere continueranno a essere molto ricercati per cavalcare l’onda dell’innovazione. Il settore IT offrirà interessanti opportunità a chi ha passione, impegno e le competenze giuste per eccellere.