Addio a Gianni Di Marzio: allenò anche il Cosenza e il Catanzaro

COSENZ – Lutto nel mondo del calcio che piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista televisivo e radiofonico. A darne l’annuncio è stato il figlio Gianluca, giornalista di Skytv ed esperto di calcio mercato, su Twitter.

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai 🙏🏼😍 @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

Di Marzio aveva 82 anni e una carriera alle spalle da ex allenatore di squadre come Napoli, Catanzaro e Catania in Serie A. Allenò anche il Cosenza Calcio nella stagione 1987-1988 riportando la squadra rossoblù ai fasti della serie B dopo 25 anni.

Di Marzio fu anche scopritore di talenti quando nel 1977 diventò l’allenatore del Napoli, guidato alla finale di Coppa Italia. Quell’anno, in Argentina, notò il giovanissimo Diego Armando Maradona e lo segnalò al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non fu possibile perché le frontiere erano chiuse. Nonostante tutto i due conservarono sempre uno splendido rapporto.

Dopo la carriera di allenatore Di Marzio era diventato manager del Venezia. Poi si dedicò all’attività di osservatore e scoprì Cristiano Ronaldo in Portogallo.